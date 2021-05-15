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近年来，随着商标申请量的逐年攀登，不使用撤销申请案件的数量也在逐年增加。

商标权利人为了避免自己的商标因为不规范使用，或证据收录不完整导致的商标权利丧失，就会就相同商标再次向国家知识产权局提出商标注册申请，以保护自己的权利；作为在先权利延伸的新商标经查遭遇到驳回，这也给商标权利人带来很大的困扰：为什么相同商标重新申请会遭遇驳回，阻碍商标或驳回原因从何而来？

举例来说，商标权利人早年申请并获准注册了"XXX"商标（即：老商标），但因证据留存不完整等因素面临不使用撤销风险，或者当时申请商标指定使用商品不精确，目前需重新申请注册相同商标（即：新商标）。

在新商标审查过程中，官方可能会引证空档期（即：老商标申请日之后直至新商标申请日之前的时间）他人申请的"XXXX"商标，或认为新商标存在商标法规定的禁注的情形而予以驳回。

笔者结合目前案件审查情况看，虽然商标权利人享有已注册"老商标"的商标专用权，但基于"个案审查原则"新商标也很难直接获准注册。这就是笔者所称——"在先权利"遇到"个案审查原则"的被动局面。

正因如此，进一步看出"商标在先申请"原则并不能一劳永逸，要重视"商标动态保护"价值。

所谓"商标动态保护"价值，笔者认为商标保护和商标市场是持续动态发展的，一件已注册商标不一定永远都获得保护，《商标法》中所规定的三年不使用撤销程序、商标无效宣告程序、商标续展和注销程序等都是用来维持"商标动态保护"理念，以期商业市场的平衡、公平和正常运转。

那么，对于已注册的"老商标"，商标权利人更应注重其在商业市场上的价值：

品牌形象



一个企业的品牌形象受企业商誉、企业资产、商标历史及市场认可度等多方面因素影响，对于"老商标"商标专用权的享有者而言，要充分利用已注册"老商标"来提高自身的品牌商誉、品牌历史、品牌市场熟知度和认可度。

商业价值



商标作为企业的无形资产，是企业价值评估是的重要组成部分之一。通常来讲，一件未经使用的"老商标"往往不会给企业带来巨大的商业价值；然而，即便是一件新商标，如经过了长期、大量的商业使用，在市场上已备受认可，可能会是企业增值的重要部分。

因此，为实现"商标动态保护"从而为企业增值的目标，从"在先权利"与"个案审查原则"可能存在冲突的现状来看，有效的商业使用是商标保护的第一要务，请商标权利人务必给予重视！

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