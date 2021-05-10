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China: 【华源原创】一文看懂中美欧「专利文献代码」那些隐藏小知识

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专利文献的种类较多、代码繁复，不同的专利文献种类和代码对应的文献内容和法律效力也有较大不同，很多朋友在查找和阅读专利文献时，往往有点不知所措。本文主要对中国、欧洲、美国的发明专利文献的种类和代码进行介绍，希望能使得大家对专利文献的种类和代码有更多的了解，以有助于提高专利文献的利用效率。

一、中国发明专利文献种类代码

中国的发明专利文献主要附有三种种类代码——A、B、C，随我国专利文献编号规则的改变，在不同时期的具体含义存在些许不同。简单地来说，A代表发明专利申请的未经实质审查的公布文献，B代表发明专利的经过实质审查之后的审定或公告文献，C代表我国专利法实施早期的经过异议程序的发明专利授权公告文献，以及1993-2010年间的发明专利授权公告文献。

种类代码 具体含义 A 1、1985年至2006年出版的发明专利申请公开说明书； 2、2007年至2010年出版的发明专利申请公布1说明书； 3、2010年以后出版的发明专利申请（单行本）。 B 1、1985年至1992年出版的发明专利申请审定说明书； 2、2010年以后出版的发明专利（单行本）。 C 1、1985年至1992年出版的根据异议程序修改的发明专利申请公开说明书 2、1993年至2010年出版的发明专利说明书。

发明专利文献的部分种类代码如下图所示：

图1.1 A-发明专利申请的公布文献

图1.2 B-发明专利授权的公告文献

图1.3 C-1993年至2010年间发明专利授权的公告文献

在区分不同的发明专利文献时，除了可以查看发明专利文献的种类代码来判断，也可以查看发明专利文献的名称中是否带有"申请"一词来判断，还可以从发明专利文献的著录项中查看是否有参考文献来判断，具体而言：

1、当发明专利文献的专利类型名称中带有"申请"一词，则该发明专利文献为发明专利申请的公布文献，反之，该发明专利文献为发明专利授权的公告文献；

2、由于发明专利的授权需要经过实质审查，当发明专利文献的著录项中没有用于实审的参考文献信息时，则该发明专利文献为发明专利申请的公布文献，反之，该发明专利文献为发明专利授权的公告文献。

二、欧洲发明专利文献种类代码

欧洲发明专利文献的种类较多，不同的种类代码代表的发明专利文献含义汇总如下：

种类代码 具体含义 A1 未经实质性审查，尚未授予专利权的附有检索报告的欧洲专利申请说明书 A2 未经实质性审查，尚未授予专利权的未附检索报告的欧洲专利申请说明书 A3 未经实质性审查，尚未授予专利权的单独出版的检索报告 A4 未经实质性审查，尚未授予专利权的对国际申请检索报告所做的补充检索报告 A8 未经实质性审查，尚未授予专利权的专利申请说明书的更正扉页 A9 未经实质性审查，尚未授予专利权的专利申请说明书的全文再版 B1 经过实质性审查，授予专利权的欧洲专利说明书 B2 经过实质性审查，授予专利权的异议后再次公告出版的欧洲专利说明书 B3 经过实质性审查，授予专利权的经限制性修改程序修改后再次公告出版的欧洲专利说明书 B8 经过实质性审查，授予专利权的专利说明书的更正扉页 B9 经过实质性审查，授予专利权的专利说明书的全文再版

不同种类代码对应的发明专利文献有较大区别，发明专利文献的部分种类代码的说明及图示举例如下：

（1）A2为未附检索报告的发明专利申请的说明书，A1和A3包括了发明专利申请公布文献的检索报告，同一专利号在A2之后必然会有A3，但是在A1之后就不会有A2和A3；

图2.1 A2-未附检索报告的发明专利申请的公布文献

图2.2 A3-单独出版的发明专利申请检索报告

（2）B1为发明专利文献首次授权公告；

图2.3 B1-发明专利授权后的首次公告文献

（3）B2为发明专利授权且经过异议程序之后的修改的专利文献。

图2.4 B2-发明专利授权且经过异议程序修改后的公告文献

（4）A8、B8为发明专利申请首次公布后更正或发明专利授权首次公告后更正的著录项信息；

图2.5 A8-发明专利申请首次公布后更正著录项信息的文献 1

（5）A9、B9为发明专利申请公布后的全文再版和发明专利公告后的全文再版。

图2.6 A9-发明专利申请公布的全文再版文献

三、美国发明专利文献种类代码

美国发明专利文献也使用了较多的种类代码。非临时申请的发明专利文献的种类代码代表的含义汇总如下：

种类代码 2000.12.31及以前 2001.1.1及以后 A 发明专利（无发明专利申请公布） A1 无 发明专利申请公布 A2 无 发明专利申请再公布 A9 无 发明专利申请公布的更正 B1 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第一次再审查证书 发明专利（无发明专利申请公布） B2 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第二次再审查证书 发明专利（有发明专利申请公布） B3 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第三次再审查证书 无 C1 无 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第一次再审查证书 C2 无 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第二次再审查证书 C3 无 发明专利、植物品种专利、外观设计专利或再颁专利的第三次再审查证书 E 再颁专利 再颁专利 F 依法登记的发明 依法登记的发明

其中，2000.12.31及以前公开的发明专利文献主要有A，B1，B2，B3，E和H；2001.1.1及以后公开的发明专利文献主要有A1，A2，A9，B1，B2，C1，C2，C3，E和H，其中，A1，A2，A9为发明专利申请的公布文献。

发明专利文献的部分种类代码的说明及图示举例如下：

1）种类代码A代表2000.12.31及以前公告的授权发明专利；

图3.1 A-2000.12.31及以前公告的发明专利

2）A1、A2、A9分别代表2001.1.1以后发明专利申请公布的文献、发明专利申请再公布的文献和发明专利申请公布的更正的文献。

图3.2 A1-2001.1.1及以后公布的发明专利申请的文献

图3.3 A2-2001.1.1及以后公布的发明专利申请的再公布的文献

图3.4 A9-2001.1.1及以后公布的发明专利申请的更正的文献

3）2001.1.1及以后公告的B1、B2，分别代表无发明专利申请公布的发明专利文献和有发明专利申请公布的发明专利文献。

图3.5 B1-2001.1.1及以后公告的无发明专利申请公布的发明专利文献

图3.6 B2-2001.1.1及以后公告的有发明专利申请公布的发明专利文献

4）2000.12.31及以前公告的发明专利文献B1、B2、B3，与2001.1.1及以后公告的发明专利文献C1、C2、C3，可以理解为不同时间段的发明专利文献的第一次、第二次、第三次再审查；

图3.7 B1-2000.12.31及以前公告的发明专利的第一次再审查

图3.8 B2-2000.12.31及以前公告的发明专利的第二次再审查

图3.9 C3-2001.1.1及以后公告的发明专利的第三次再审查

图3.10 2001.1.1及以后公告的发明专利的第一、二、三次再审查

5）E代表再颁专利2，属于对授权专利未失效前的修正。

图3.11 再颁专利-2000.12.31及以前、2001.1.1及以后公开

6）H代表依法登记的发明专利文献，在1985年以前称为防卫性公告（Defensive Publication），避免他人就同样的发明获得授权的发明专利文献，保护发明人的利益，但该制度从2013年3月16日起废止。

图3.12 依法登记的发明专利文献-2000.12.31及以前、2001.1.1到2013年间公开

以上是对中国、欧洲、美国的发明专利文献的种类代码的解读，希望帮助读者在查询相关专利文献时，可以形成更聚焦有针对性的检索策略，最终提高查询专利文献的效率。

Footnotes

1 与图2.1的（72）对比，修改了发明人信息

2 再颁专利(Reissue Patent)是指在发明专利、植物专利、设计专利授权后未失效前，发明人发现说明书或附图由于非欺骗性失误，或权利要求过宽或过窄而影响原专利的完全或部分有效性，向美国专利商标局提交再颁专利申请，对上述问题进行修正，美国专利商标局授予再颁专利。

Originally Published by 09 March 2021

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