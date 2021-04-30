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China: 您的商标注册遭遇"两头堵"？原因在这...

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市场未动，商标先行。企业在正式投产之前做好商标的保护工作已经成为商业常识了。如果您事先没有做商标注册查询，也没有咨询过专业的代理机构，而是直接向商标局提交商标注册申请，商标经过商标局审查顺利进入初审公告，在现阶段的中国大陆已经是极为幸运的事情了，因为在 商标实质审查过程中，很有可能出现两个"拦路虎"，不论遭遇哪个，您的商标大概率要被驳回了。

这两个"拦路虎"一个是驳回的绝对理由，即你的 商标违反了《 商标法》第四条、第十条、第十一条、第十二条的规定；另一个是驳回的相对理由，即与他人在先申请/注册的商标构成类似商品/服务上的相同/近似商标。

今天我们来说说绝对理由中常常遇到的两大问题，也是本文题目中提到的商标注册"两头堵"的情况。

拿"有机"产品举个例子。现在"有机"可是个热词，多用在环保无污染的粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、蜂蜜、水产品、调料、化妆品、纺织品、林产品、生物农药、肥料等产品上。似乎加上"有机"，商家们的产品顿时能上一个台阶，就连在超市摆放的位置都不一样了。

笔者接过很多申请人有关"有机XX"、"天然XX"、"ORGANIC XX"作为商标申请注册的咨询，这些商标看似是最直接有效表现其产品的优质品质的标志，但从商标法的角度，这可真正儿是"两头堵"呀：一头来自《商标法》第十条第一款第七项——带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。另一头来自《商标法》第十一条第一款——仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。

举个例子：有机博士公司与原国家工商行政管理总局商标评审委员会针对第G1128541号" "商标驳回复审一案中（（2015）京知行初字第2609号-（2016）京行终182号），北京知识产权法院认为:申请商标中的显著识别部分"organic"的通常含义为"有机的、有机物"，申请商标指定使用在膳食物质和制剂、保健药剂、食物补充剂等商品上易使相关公众对产品的成分等特点产生误认，误认其商品完全由有机成分组成，已构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形。有机博士公司提交的证据尚不足以证明申请商标指定使用的商品由有机材料制成。有机博士公司的诉讼请求缺乏事实或法律依据，不予支持。

有机博士公司不服一审判决向北京市高级人民法院提起了上诉。二审法院经审理认为，按照有机博士公司的自述，申请商标所指定商品主要由有机原料组成。则申请商标用于指定使用商品，直接表示了商品的原料、成份等特点,易使相关公众认为是对其指定使用商品的直接描述,而不会将其作为商标进行识别,不会将其与商品的提供者相联系。故申请商标缺乏商标应具有的显著性,不能起到识别和区分商品来源的作用。虽然申请商标" "不构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定的不得作为 商标使用的情形，但其属于《 商标法》第十一条第一款第(二)项规定的情形，依然维持了一审判决。

从上面一例我们可知，像"有机"、"天然"、"富硒XXX"、"纳米XX"、"活性炭"等标志，如果其指定的产品不是完全由有机成分、天然成分、或者是硒元素组成，那么使用这样的标识就会误导消费者，让消费者误认为该产品具有以上特性；而如果其指定的产品真的是全部由有机成分、天然成分、或者是硒元素组成，那么这些标识用于指定使用商品，则直接表示了商品的原料、成份等特点，易使相关公众认为是对其指定使用商品的直接描述，而不会将其作为商标进行识别，不会将其与商品的提供者相联系，从而起不到区分商品来源的作用，就不会作为商标被核准注册，除非申请人将这些标识进行极为大量的使用，而使其商标获得了区分商品来源的作用这个标准，但是一般企业很难达到。

笔者又从 国知局商标网的网站上检索出更多的在先案例，无一例外，这些 商标都被驳回了，例如：

第31781517号"有机硒洗眼液"，指定商品：含药物的洗眼剂;眼药水;药用洗液;杀菌剂;细菌抑制剂;医用营养品;医用营养饮料;营养补充剂;人用药;蛋白质膳食补充剂。

第22512897号"有机硒"，指定商品：枸杞;牙用研磨剂;补药;膳食纤维;医用卵磷脂;医用营养品;营养补充剂;藻酸盐膳食补充剂;净化剂;人参。

第36576530号"有机淳自然"，指定商品：咖啡;茶;茶饮料;糖;甜食（糖果）;糖果;蜂蜜;饼干;面包;谷类制品。

第43058476号"有机精油"，指定商品：润发乳；抛光制剂；动物用化妆品；化妆品；牙膏；香；香精油；清洁制剂；砂布；空气芳香剂）。

第35137010号"有机床品"，指定商品：布;帘子布;手绣、机绣图画;纺织品毛巾;床罩;被子;床单和枕套;毛毯;家具遮盖物;蚊帐。

如果看了上面那么多例子您还拿不准您的 商标会不会遭遇"两头堵"，那不如在申请之前做个商标查询吧！

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