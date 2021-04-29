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China: 孟老板的产品梦与吃的专利亏

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我曾经遇到过一位孟老板，他眼光独到而且业务能力强，自从创业以来，他开过店、炒过房、办过工厂、搞过养殖，家境算是比较殷实。更为可贵的是，孟老板有一颗极具创造能力的大脑，他思维活跃、创意十足，经常能够涌现出一些很新奇想法。

那些年，每每对人讲起他心中的产品，孟老板总是眉飞色舞，眼里闪着光。听过他介绍的人，都表示他的想法确实很棒。

不过，他说服了周围的所有人，却一直没有说服自己，没有勇气去执行。

在各行各业摸爬滚打多年后，已至中年的孟老板为了追求自身价值以及心中梦想，他决定搏最后一把，立志将自己所构思的产品设计并制造出来进而投向市场。

公司很快成立，孟老板带着寥寥数人的研发团队踏上了追梦之路。

几经波折，他们成功将一些比较看好的产品设计成型，并为这些产品申请了不少专利。然而孟老板不知道，他即将追到的是个噩梦。

虽然产品的创意非常好，但由于设计能力不足，新产品的外形并不吸引消费者，而且存在较多的缺陷，产品投入市场后，市场反应平平的不能再平平。产品还没来得及迭代，便出现了一家强大的竞争对手，人家在资金数量、产品设计能力、市场营销能力等方面的基础均比孟老板要好，竞品与孟老板的产品相比外形做的更加赏心悦目，而且功能拓展的更丰富，也不存在设计缺陷。因此，有需求的消费者纷纷去购买竞争对手的产品。

后来，孟老板的产品在市场上一败涂地，孟老板的大笔投入也血本无归。

孟老板发现竞争对手的产品与自己设计的产品有着太多的相似，极有可能是抄袭自己的产品，他想知道竞争对手有没有侵犯自己的专利权，自己能否顺利维权。

但是很遗憾，孟老板在申请专利的过程中，要么找的代理机构的代理水平很低，要么是让自己的技术人员进行申请文件的撰写，因此，孟老板的每个专利的独立权利要求都是写的满满当当。如果竞争对手要侵权，根据专利侵权判定过程中的"全面覆盖原则"，其产品至少需要包含独立权利要求中的全部技术特征，可以说竞争对手想侵权都很难做到。

孟老板愤怒且沮丧，自己宝贵的创意、向专利中投入的时间和金钱全都打了水漂，换来的专利证书只是一堆完全没有用武之地的废纸......他说专利这个坑使他跌了人生中最大的一个跟头，自己的产品完全没有了优势。

后来我再得知孟老板的消息的时候，他已经注销了公司，每天的生活似乎就是喝喝茶、陪陪家人、看到点儿合适的机会便去挣挣快钱了。他的那么多创意、他的产品梦以及他的积极进取精神似乎都被埋在了那个坑里。

业内人士都知道一个常识：专利代理市场上鱼龙混杂，以专利授权为目的的代理行为和以保护创新为目的的代理行为具有本质的区别，两者的服务成本也存在天壤之别。

以专利申请文件中权利要求书的撰写过程为例：

在以授权为目的的专利代理过程中，代理人只需要基于可专利性方面的考虑将独权写的多多的，什么"非必要技术特征"完全不需要考虑，更有甚者连方案都不需要看懂，直接复制交底书的内容并将其整理成专利申请文件的样子即可。

这种专利申请被授权后，别人很容易就能规避侵权风险，因此，这种专利根本无法在侵权诉讼过程中发挥价值。

而在以保护创新为目的的专利代理过程中，代理人则需要对现有技术以及客户想要保护的技术方案进行透彻地理解，准确地把握拟申请专利的技术方案的创新点，立足于以后可能发生的侵权行为的视角，经过提炼、上位、权利要求布局等过程，形成布局全面且合理、保护范围清楚且合适、语言表述严谨恰当的权利要求，从而使权利要求在后续可能的确权程序、诉讼程序中，能够拿到合适的地盘、扎稳脚跟、全方位禁止各种侵权行为的发生，使申请人的创新成果得到切实的保护。

可见，能够真正地撰写好一件专利申请，以使之获得授权后可以切实地保护申请人的权益，并不是一件容易的事情。

这需要代理人具有扎实的专业知识并付出较多的智力劳动。

当然，专利申请过程的专业性并不仅仅体现在申请文件中。

企业做出技术创新后，如何选择合适的时机、以合适的申请策略、提出合适的专利申请或以其他方式对技术进行保护，从而获取尽可能大的利益，保证企业的权益，这需要根据具体的技术方案、市场的具体状况、技术发展速度等等诸多因素进行斟酌分析。

但是，孟老板却并不了解专利代理市场上的上述情况，也不清楚专利申请文件的撰写过程对专业性的要求，更不知道撰写不合格的申请文件授权后拿到的专利证书是废纸，因此，他一头栽到专利的坑里。

其实，在专利行业以专利数量为主导的发展阶段，并非所有的中小企业都没有创新精神和创新能力，相信有千千万万的"孟老板"带着他们宝贵的创新技术奔赴在追梦的道路上，他们可能仅仅因为不清楚上述的专利常识，导致最终纷纷中了时代的暗箭，跌落坑中。

随着国家知识产权局对非正常专利申请行为的打击力度加大，重棒之下，相信从事"不以保护创新为目的"的业务的代理机构会越来越少，行业乱象可以得到有效的整治，届时中小企业能够更容易地找到合适的代理机构来寻求对技术创新的保护。

我们知道，专利制度是一种以利益驱动创新进而带动技术进步和社会发展的制度，可以说"无保护不专利"。"孟老板"们需要对专利有一个基本的认识，返璞归真，看清专利的真实作用，利用好《专利法》赋予的权利来为企业发展保驾护航。

虽然对于中小企业来说，资金条件比较有限，没有能力也完全没有必要像大企业一样在专利方面投入大把的金钱。但是，针对自己的核心产品来布局几件货真价实的专利却是十分重要的。

这些核心产品是公司竞争力的根源，为它们申请专利就相当于给这些产品买了保险，只有这样，企业才能有底气地依靠这些产品在市场上大展拳脚，安心享受技术创新所带来的回报。

最后，愿所有专利代理师都能不忘初心，从申请人利益出发进行申请文件的撰写，愿所有具备创新精神的中小企业都能利用好法律途径对创新技术进行保护，让类似于孟老板的悲剧不再重演。

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