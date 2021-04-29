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China: 以专利为例，聊一聊如何帮助企业"把创意推向市场"

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"每个企业都始于创意。每天在全球运营的数百万家中小企业中，每一家都始于一个在某人脑海中成形并进入市场的创意。(Every business starts with an idea. Each of the millions of SMEsthat operate across the globe every day started with an idea that took shape insomeone's mind and made its way to market.)"1。

"知识产权和中小企业：把创意推向市场"是今年世界知识产权日的主题。

"创意"更多的来源于个体的"主观创造"，而"中小企业"由于组织构架，公司理念以及运作方式往往是聚集具备"创意"个体的庞大"群体"，因此知识产权，特别是专利、商标、版权和域名对于中小企业来说除了保障自身权益，还对企业品牌价值提供着除产品外的有效增益。

将企业/员工的"创意"推向"市场"，在实现过程中实则为将创意与智慧的结合，将智慧产品化，将产品市场化，这个过程将产生数量可观的专利和商标。

以专利为例。

"将创意与智慧的结合，将智慧产品化，将产品市场化"，其实就是企业专利数量和质量由从无到有，从少变多，从简到繁，从众所周知变得出人意料的发展过程。

在中小企业的专利挖掘、布局、撰写、申请以及后期专利维护上处处体现着上述特点。

在专利的挖掘和布局上

帮助企业根据自身产品的特点、研发的过程以及员工根据企业发展方向提出的"创意"，进行收集，整理，检索，提出符合企业自身条件的布局意见，对于挖掘到的技术方案提前进行专利风险评估和规避，将各个无形的"想法"整理成可以申请的"技术方案"，实现了专利从无到有的变化。

根据检索到的现有技术以及准备申请的"技术方案"进行评估，对各类"技术方案"进行组合，在符合法律规定的前提下，对企业的专利申请数量和质量实现从少变多，从简到繁，从众所周知变得出人意料的变化；从而使得每个企业都可以利用知识产权来保护商业资产并从中创造价值，避免错失提高盈利和增长的机会。

在专利的撰写和申请上

根据中小企业"创新"的蓬勃发展趋势，结合全球视野，基于检索到的现有技术，引导企业的技术人员/核心研究员分别从"横向"（有效的保护范围）和"纵向"（技术的新颖性和创造性）两个方向进行延伸，有效提升企业每件专利申请的质量。

在专利的维护上

基于企业的专利布局引导中小企业对"驳回"专利的态度，让其意识到专利的授权与否都具备着其自身的意义和价值；对已授权的专利申请，结合当地政策，提出有效的帮扶建议，使得政府与企业之间进行帮扶对接，对企业的创新提供更多的帮助；并且基于市场的变化，及时对企业提出建议，使得专利在转让、许可、实施等环节有效的运转，而不是令授权的专利以"奖状"的形态存在于企业的知识产权储备中。

企业有了知识产权，将可以把一个创意变成商业机会，创造价值，创造就业，并丰富消费者的产品选择。有了知识产权，企业可以蓬勃发展，社区可以繁荣昌盛 2。

Footnotes

1, 2. WIPO官网

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.