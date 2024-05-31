随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管机构对违法违规行为几乎零容忍的态度。
通过对国家金融监督管理总局官网公布的总局及36家分局对机构（不含自然人）的行政处罚决定书内容的梳理，安杰世泽保险法团队对总局及各分局的行政处罚进行了简要汇总，将基于作出行政处罚决定的监管机构及所处地域，陆续推出总局及华北地区篇、华东地区及华南地区篇、华中地区及东北地区篇、 西南地区及西北地区篇、全国汇总篇。
需要说明的是，鉴于行政处罚决定书所载事由信息有限，实际情况可能更为复杂，且较多处罚事由相同，因此仅对总局的处罚情况和全国的整体情况进行简要分析，对各地方监管局开具的罚单情况，仅进行汇总呈现。
※ 西南地区
以下包括如下地方监管局出具的罚单情况：四川、重庆、贵州、云南、西藏
一、四川监管局
|各类主体罚单数量
|机构类型
|罚单数量
|财产保险公司
|29
|人身保险公司
|15
|保险专业代理机构
|6
|保险兼业代理机构
|4
|合计
|54
|保险公司-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|19
|33.33%
|未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率
|8
|14.04%
|因管理不善导致许可证遗失
|4
|7.02%
|给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益
|3
|5.26%
|欺骗投保人、被保险人或者受益人
|3
|5.26%
|未按规定公示许可证
|2
|3.51%
|虚构保险中介业务套取费用
|2
|3.51%
|未经批准变更营业场所
|1
|1.75%
|未经批准设立分支机构
|1
|1.75%
|跨区域经营保险业务
|1
|1.75%
|不符合条件经营农业保险业务
|1
|1.75%
|对代理人管理不到位
|1
|1.75%
|内控管理不到位
|1
|1.75%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|1
|1.75%
|挪用保险费
|1
|1.75%
|唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动
|1
|1.75%
|为无民事行为能力人承保以死亡为给付保险金条件的保险
|1
|1.75%
|伪造保险许可证
|1
|1.75%
|未按规定换领许可证
|1
|1.75%
|遗失保险许可证未按规定向发证机关报告
|1
|1.75%
|拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务
|1
|1.75%
|保险理赔超期
|1
|1.75%
|虚假理赔
|1
|1.75%
|合计
|57
|100.00%
|保险中介机构-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|5
|33.33%
|因管理不善导致许可证遗失
|4
|26.67%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|2
|13.33%
|未按规定委托或者聘任保险代理机构从业人员
|2
|13.33%
|未按规定进行执业登记和管理
|1
|6.67%
|未按规定聘任省级分公司以外分支机构主要负责人
|1
|6.67%
|合计
|15
|100.00%
二、重庆监管局
|各类主体罚单数量
|机构类型
|罚单数量
|财产保险公司
|22
|人身保险公司
|10
|保险专业代理机构
|9
|保险经纪机构
|2
|保险公估机构
|1
|合计
|44
|保险公司-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|19
|39.58%
|虚构保险中介业务套取费用
|8
|16.67%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|7
|14.58%
|对保险代理人培训和管理不到位
|3
|6.25%
|未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率
|3
|6.25%
|因管理不善导致许可证遗失
|2
|4.17%
|欺骗投保人、被保险人或者受益人
|1
|2.08%
|给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益
|1
|2.08%
|虚假理赔
|1
|2.08%
|聘任不具有任职资格的人员
|1
|2.08%
|挪用保险费
|1
|2.08%
|员工行为管理不到位
|1
|2.08%
|合计
|48
|100.00%
|保险中介机构-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|收受保险公司工作人员给予的合同约定之外的酬金、其他财物
|4
|18.18%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|3
|13.64%
|未按规定进行执业登记和管理
|2
|9.09%
|未按规定投保职业责任保险
|2
|9.09%
|股东或合伙人用银行贷款及各种形式的非自有资金投资
|1
|4.55%
|未按规定办理许可证变更登记
|1
|4.55%
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|1
|4.55%
|超出规定的业务范围、经营区域从事保险代理业务活动
|1
|4.55%
|给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益
|1
|4.55%
|聘任不具有任职资格的人员
|1
|4.55%
|未按规定建立或者管理业务档案
|1
|4.55%
|未按规定制作并出示客户告知书
|1
|4.55%
|未按照规定报送有关报告、报表、文件或者资料
|1
|4.55%
|虚构保险中介业务套取费用
|1
|4.55%
|以虚假宣传等不正当竞争行为扰乱保险市场秩序
|1
|4.55%
|合计
|22
|100.00%
三、贵州监管局
|各类主体罚单数量
|机构类型
|罚单数量
|财产保险公司
|29
|人身保险公司
|12
|保险专业代理机构
|3
|保险经纪机构
|1
|保险兼业代理机构
|2
|合计
|47
|保险公司-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|21
|35.59%
|虚构保险中介业务套取费用
|13
|22.03%
|未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率
|6
|10.17%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|2
|3.39%
|内控管理不到位
|2
|3.39%
|未按规定缴回许可证原件
|2
|3.39%
|未按照规定将农业保险业务与其他保险业务分开管理，单独核算损益
|2
|3.39%
|因管理不善导致许可证遗失
|2
|3.39%
|部分投资管理人选聘未经董事会决策程序确定
|1
|1.69%
|对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况
|1
|1.69%
|妨碍依法监督检查
|1
|1.69%
|给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益
|1
|1.69%
|欺骗投保人、被保险人或者受益人
|1
|1.69%
|委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务
|1
|1.69%
|未按规定进行执业登记和管理
|1
|1.69%
|聘任不具有任职资格的人员
|1
|1.69%
|以优于对非关联方同类交易条件进行关联交易
|1
|1.69%
|合计
|59
|100.00%
|保险中介机构-违规行为出现次数情况
|具体违规行为
|出现次数
|占比
|编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
|2
|25.00%
|给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益
|1
|12.50%
|利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益
|1
|12.50%
|违反审慎经营规则
|1
|12.50%
|委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务
|1
|12.50%
|未按规定进行执业登记和管理
|1
|12.50%
|未按规定委托或者聘任个人保险代理人
|1
|12.50%
|合计
|8
|100.00%
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