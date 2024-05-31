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31 May 2024

2023年保险业行政处罚情况汇总（西南地区及西北地区篇）

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随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管
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随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管机构对违法违规行为几乎零容忍的态度。

通过对国家金融监督管理总局官网公布的总局及36家分局对机构（不含自然人）的行政处罚决定书内容的梳理，安杰世泽保险法团队对总局及各分局的行政处罚进行了简要汇总，将基于作出行政处罚决定的监管机构及所处地域，陆续推出总局及华北地区篇、华东地区及华南地区篇、华中地区及东北地区篇、 西南地区及西北地区篇、全国汇总篇。

需要说明的是，鉴于行政处罚决定书所载事由信息有限，实际情况可能更为复杂，且较多处罚事由相同，因此仅对总局的处罚情况和全国的整体情况进行简要分析，对各地方监管局开具的罚单情况，仅进行汇总呈现。

※ 西南地区

以下包括如下地方监管局出具的罚单情况：四川、重庆、贵州、云南、西藏

一、四川监管局

各类主体罚单数量
机构类型 罚单数量
财产保险公司 29
人身保险公司 15
保险专业代理机构 6
保险兼业代理机构 4
合计 54

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保险公司-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 19 33.33%
未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率 8 14.04%
因管理不善导致许可证遗失 4 7.02%
给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 3 5.26%
欺骗投保人、被保险人或者受益人 3 5.26%
未按规定公示许可证 2 3.51%
虚构保险中介业务套取费用 2 3.51%
未经批准变更营业场所 1 1.75%
未经批准设立分支机构 1 1.75%
跨区域经营保险业务 1 1.75%
不符合条件经营农业保险业务 1 1.75%
对代理人管理不到位 1 1.75%
内控管理不到位 1 1.75%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 1 1.75%
挪用保险费 1 1.75%
唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动 1 1.75%
为无民事行为能力人承保以死亡为给付保险金条件的保险 1 1.75%
伪造保险许可证 1 1.75%
未按规定换领许可证 1 1.75%
遗失保险许可证未按规定向发证机关报告 1 1.75%
拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务 1 1.75%
保险理赔超期 1 1.75%
虚假理赔 1 1.75%
合计 57 100.00%
保险中介机构-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 5 33.33%
因管理不善导致许可证遗失 4 26.67%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 2 13.33%
未按规定委托或者聘任保险代理机构从业人员 2 13.33%
未按规定进行执业登记和管理 1 6.67%
未按规定聘任省级分公司以外分支机构主要负责人 1 6.67%
合计 15 100.00%

二、重庆监管局

各类主体罚单数量
机构类型 罚单数量
财产保险公司 22
人身保险公司 10
保险专业代理机构 9
保险经纪机构 2
保险公估机构 1
合计 44

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保险公司-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 19 39.58%
虚构保险中介业务套取费用 8 16.67%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 7 14.58%
对保险代理人培训和管理不到位 3 6.25%
未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率 3 6.25%
因管理不善导致许可证遗失 2 4.17%
欺骗投保人、被保险人或者受益人 1 2.08%
给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 1 2.08%
虚假理赔 1 2.08%
聘任不具有任职资格的人员 1 2.08%
挪用保险费 1 2.08%
员工行为管理不到位 1 2.08%
合计 48 100.00%
保险中介机构-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
收受保险公司工作人员给予的合同约定之外的酬金、其他财物 4 18.18%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 3 13.64%
未按规定进行执业登记和管理 2 9.09%
未按规定投保职业责任保险 2 9.09%
股东或合伙人用银行贷款及各种形式的非自有资金投资 1 4.55%
未按规定办理许可证变更登记 1 4.55%
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 1 4.55%
超出规定的业务范围、经营区域从事保险代理业务活动 1 4.55%
给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 1 4.55%
聘任不具有任职资格的人员 1 4.55%
未按规定建立或者管理业务档案 1 4.55%
未按规定制作并出示客户告知书 1 4.55%
未按照规定报送有关报告、报表、文件或者资料 1 4.55%
虚构保险中介业务套取费用 1 4.55%
以虚假宣传等不正当竞争行为扰乱保险市场秩序 1 4.55%
合计 22 100.00%

三、贵州监管局

各类主体罚单数量
机构类型 罚单数量
财产保险公司 29
人身保险公司 12
保险专业代理机构 3
保险经纪机构 1
保险兼业代理机构 2
合计 47

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保险公司-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 21 35.59%
虚构保险中介业务套取费用 13 22.03%
未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率 6 10.17%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 2 3.39%
内控管理不到位 2 3.39%
未按规定缴回许可证原件 2 3.39%
未按照规定将农业保险业务与其他保险业务分开管理，单独核算损益 2 3.39%
因管理不善导致许可证遗失 2 3.39%
部分投资管理人选聘未经董事会决策程序确定 1 1.69%
对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况 1 1.69%
妨碍依法监督检查 1 1.69%
给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 1 1.69%
欺骗投保人、被保险人或者受益人 1 1.69%
委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务 1 1.69%
未按规定进行执业登记和管理 1 1.69%
聘任不具有任职资格的人员 1 1.69%
以优于对非关联方同类交易条件进行关联交易 1 1.69%
合计 59 100.00%
保险中介机构-违规行为出现次数情况
具体违规行为 出现次数 占比
编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 2 25.00%
给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 1 12.50%
利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益 1 12.50%
违反审慎经营规则 1 12.50%
委托未通过该机构进行执业登记的个人从事保险代理业务 1 12.50%
未按规定进行执业登记和管理 1 12.50%
未按规定委托或者聘任个人保险代理人 1 12.50%
合计 8 100.00%

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