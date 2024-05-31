随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管机构对违法违规行为几乎零容忍的态度。

通过对国家金融监督管理总局官网公布的总局及36家分局对机构（不含自然人）的行政处罚决定书内容的梳理，安杰世泽保险法团队对总局及各分局的行政处罚进行了简要汇总，将基于作出行政处罚决定的监管机构及所处地域，陆续推出总局及华北地区篇、华东地区及华南地区篇、 华中地区及东北地区篇、西南地区及西北地区篇、全国汇总篇。

需要说明的是，鉴于行政处罚决定书所载事由非常简单，实际情况可能更为复杂，且较多处罚事由相同，因此仅对总局的处罚情况和全国的整体情况进行简要分析，对各地方监管局开具的罚单情况，仅进行汇总呈现。

※ 华中地区

以下包括如下地方监管局出具的罚单情况：河南、湖北、湖南

一、河南监管局

各类主体罚单数量 机构类型 罚单数量 财产保险公司 47 人身保险公司 29 保险专业代理机构 8 保险兼业代理机构 4 保险公估机构 1 合计 89

保险公司-违规行为出现次数情况 具体违规行为 出现次数 占比 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 48 38.10% 给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 13 10.32% 未按规定进行执业登记和管理 8 6.35% 未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率 7 5.56% 虚构保险中介业务套取费用 7 5.56% 因管理不善导致许可证遗失 5 3.97% 利用业务便利为其他机构或个人牟取不正当利益 4 3.17% 欺骗投保人、被保险人或者受益人 4 3.17% 签订机动车交通事故责任强制保险合同时强制投保人订立商业保险合同以及提出附加其他条件 4 3.17% 超出规定的经营区域从事业务活动 3 2.38% 对代理人管理不到位 3 2.38% 内控管理不到位 3 2.38% 未经监管部门批准变更营业场所 3 2.38% 未按规定委托或者聘任保险代理人员 2 1.59% 未按照规定将农业保险业务与其他保险业务分开管理，单独核算损益 2 1.59% 未按规定公示许可证原件 2 1.59% 换领保险许可证未按规定进行公告 1 0.79% 伪造保险许可证 1 0.79% 许可证遗失未按规定向发证机关报告 1 0.79% 唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动 1 0.79% 保险销售未遵循适当性管理原则 1 0.79% 委托未进行执业登记的个人从事保险代理业务 1 0.79% 消费者权益保护内部考核机制及审查机制落实不力 1 0.79% 虚假理赔 1 0.79% 合计 126 100.00%

保险中介机构-违规行为出现次数情况 具体违规行为 出现次数 占比 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 6 17.65% 给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 4 11.76% 利用业务便利为其他机构或个人牟取不正当利益 4 11.76% 委托未进行执业登记的个人从事保险代理业务 3 8.82% 未按规定建立或者管理业务档案 2 5.88% 未按规定进行执业登记和管理 2 5.88% 未按规定使用银行账户 2 5.88% 未按规定制作并出示客户告知书 2 5.88% 不具备任职资格人员实际履行高管职责 1 2.94% 临时负责人超期 1 2.94% 违规招录代理人员 1 2.94% 未按规定进行报告并披露相关信息 1 2.94% 未按规定进行注册资本托管 1 2.94% 未按规定设立专门账簿 1 2.94% 未按规定投保职业责任保险或建立职业风险基金 1 2.94% 未按规定开立独立的佣金收取账户 1 2.94% 在主业营业场所外另设代理网点 1 2.94% 合计 34 100.00%

二、湖北监管局

各类主体罚单数量 机构类型 罚单数量 财产保险公司 24 人身保险公司 20 保险专业代理机构 2 保险经纪机构 1 保险兼业代理机构 1 保险公估机构 1 合计 49

保险公司-违规行为出现次数情况 具体违规行为 出现次数 占比 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料 34 57.63% 欺骗投保人、被保险人或者受益人 6 10.17% 因管理不善导致许可证遗失 3 5.08% 给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益 2 3.39% 内控管理不到位 2 3.39% 违规跨区域经营保险业务 2 3.39% 未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率 2 3.39% 未经批准变更营业场所 2 3.39% 不具备任职资格人员实际履行高管职权 1 1.69% 利用业务便利为其他机构或个人牟取不正当利益 1 1.69% 农险承保理赔管理不规范 1 1.69% 聘任不具有任职资格的人员 1 1.69% 唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动 1 1.69% 虚构保险中介业务套取费用 1 1.69% 合计 59 100.00%

保险中介机构-违规行为出现次数情况 具体违规行为 出现次数 占比 未按规定进行执业登记和管理 2 40.00% 聘任不具有任职资格的人员 1 20.00% 未按规定聘任省级分公司以外分支机构主要负责人 1 20.00% 未足额缴存职业风险基金 1 20.00% 合计 5 100.00%

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.