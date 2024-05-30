随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管

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随着保险市场的不断成熟与发展，保险机构的合规经营显得尤为重要。2023年度，保险监管机构对保险机构的行政处罚案例屡见不鲜，体现了监管机构对违法违规行为几乎零容忍的态度。

通过对国家金融监督管理总局官网公布的总局及36家分局对机构（不含自然人）的行政处罚决定书内容的梳理，安杰世泽保险法团队对总局及各分局的行政处罚进行了简要汇总，将基于作出行政处罚决定的监管机构及所处地域，陆续推出总局及华北地区篇、 华东地区及华南地区篇、华中地区及东北地区篇、西南地区及西北地区篇、全国汇总篇。

需要说明的是，鉴于行政处罚决定书所载事由非常简单，实际情况可能更为复杂，且较多处罚事由相同，因此仅对总局的处罚情况和全国的整体情况进行简要分析，对各地方监管局开具的罚单情况，仅进行汇总呈现。

※ 华东地区

以下包括如下地方监管局出具的罚单情况：上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛

上海监管局

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