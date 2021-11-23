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随着国际主要烟草公司的业务转型， 新型烟草发展方兴未艾。我国新型烟草加工产业链日趋成熟，对加热不燃烧烟草制品的政策监管在国内市场稳步推进，参与产业链价值分配的公司将享受行业蓝海市场的红利。

与雾化电子烟相比， HNB烟草制品的技术壁垒较高，主要体现在加热烟具和烟草薄片加工技术上。我国在HNB烟草薄片制备工艺的相关研究刚刚起步，主要通过造纸法、干法、稠浆法和辊压法四种工艺制备HNB烟草薄片，其中，稠浆法是目前HNB烟草制品专用薄片的主流制备工艺。

下面以稠浆法制备HNB专用烟草薄片工艺的专利及非专利技术为基础，简单介绍稠浆法的研究现状。

一、稠浆法是HNB制品专用薄片的主流制备工艺

稠浆法烟草薄片是按照再造烟叶原料配方的要求，将烟末、烟梗等原料粉碎后，与水、粘胶剂及其他添加剂等按一定比例混合并搅拌均匀形成浆状物，均匀地铺在循环的金属带上，再进行干燥、剥制成再造烟叶[1]。

与普通烟草薄片相比，HNB专用烟草薄片要求其能在低温加热条件下均匀稳定地释放其中的烟碱和香气。稠浆法烟草薄片浆料中的烟草原料颗粒、外加纤维、粘合剂及发烟剂等材料，在成型时可均匀分布在再造烟叶表层和里层，该法制备的烟草薄片均质化程度较高，耐加工性能、导热均匀性和烟气递送均匀性较好，是目前 HNB制品烟草段的主要材料。

国际范围内，菲莫烟草公司较早地开展了相关研究，其在传统稠浆法再造烟叶生产工艺的基础上，研发了如均质化浆料制备工艺、流延涂布工艺、多级干燥工艺等技术，菲莫对于稠浆法制备工艺的精进和研发，有效促进了HNB专用烟草薄片制备工艺的整体发展，也为其IQOS产品在世界范围的畅销提供了品质保障。

二、稠浆法HNB制品专用薄片制备工艺的最新研究成果

稠浆法制备HNB专用烟草薄片的制备工艺改进涉及工序、设备、原料及添加剂等多个方面，下面就国内的部分内容作简单介绍。

1、关于梗叶配比

研究显示，在全叶及梗叶配比为1:9、2:8、3:7、4:6、5:5的配比条件下，稠浆法再造烟叶的主要物理指标、热失重和感官质量各有特点。

主要特点 1 随着烟梗添加比例的增加，稠浆法再造烟叶的定量、抗张强度降低，但松厚度增加。 2 专用稠浆法再造烟叶的热失重可分为3个阶段，在三个阶段最大失重速率的排序为：第II失重阶段最大失重速率>第III失重阶段最大失重速率>第I失重阶段最大失重速率。 3 加入适量的烟梗后，可降低稠浆法再造烟叶的第1个DSC放热峰的峰值。 4 稠浆法再造烟叶中梗叶配比例为2:8时，其感官评吸总分最高，综合感官品质较好；其次为1:9和3:7；然后为全叶制备的稠浆法再造烟叶；梗叶配比在4:6和5:5时感官评吸总分较低，综合感官品质最差。

2、关于烟粉粒径

以四种粒径（即180、280、350、380目（80、52、42、39μm））的烟粉作为原料，用稠浆法制备烟草薄片，不同烟粉粒径的稠浆法制备HNB专用烟草薄片的品质也各有特点。

主要特点 1 稠浆法再造烟叶烟粉粒径超过280目后，烟草颗粒可以实现均匀分布，具备结构致密的特点，可用于eTHP卷烟的烟芯材料。 2 再造烟叶在电加热烟具的40～370℃加热温度段具有最大的热失重特征，质量损失超过50%。 3 不同粒径的再造烟叶制备的eTHP卷烟逐口烟气释放量整体呈现随烟粉粒径减小而增加的趋势。

3、关于超分子凝胶

中烟某公司在8月公开的 专利申请文件中显示，针对造纸法和稠浆法加热卷烟用再造烟叶，目前主要存在香气量和发烟量较低、发烟剂易从烟草段浸出和吸湿的问题，因此对载香超分子凝胶的制备工艺进行研发。

将超分子凝胶应用于稠浆法再造烟叶制备工艺中，即使干燥时需要脱除较高的水分，但因香味物质和发烟剂被固定在凝胶内部，在采用低温多级干燥等措施脱除水分的同时，可有效避免香味物质和发烟剂的损失，相关技术涉及肉桂酸、柠檬酸、没食子酸、外消旋苹果酸、外消旋扁桃酸等的尼古丁盐胶凝剂。

三、期待未来

由于HNB制品使用方法的限制，HNB专用稠浆法烟草薄片还有许多尚未解决的技术问题，同时，除稠浆法之外的造纸法、干法以及辊压法等制备的烟草薄片也在飞速发展，各制备工艺之间的界线日趋模糊、可以相互借鉴，突破固化的技术认知、探索新技术将是未来行业发展的主要途径之一。

我们会持续关注HNB专用稠浆法烟草薄片在实践中的应用效果，期待早日打破技术瓶颈，不断提升产品品质。

参考文献：

1 于建军 . 卷烟工艺学

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