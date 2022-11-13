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随着不列颠哥伦比亚省立法机关于 2022 年 10 月 4 日引入新的《抵押贷款服务法》（Mortgage Services Act，简称 “MSA”），不列颠哥伦比亚省的贷款人、抵押贷款经纪人和管理人员正在感知众所周知的变化。。

MSA 预计将于 2023 年底生效，通过建立一个监管不列颠哥伦比亚省抵押贷款行业许多方面的新制度来取代当前的（并且可以说是过时的）《抵押贷款经纪人法》（Mortgage Brokers Act，简称“MBA”）。MSA 的颁布是对长期存在的担忧的回应，即 MBA 未能跟上不断发展的消费者保护和金融服务市场变化的国家和国际标准。

虽然 MBA 目前监管许多非机构抵押贷款人，但 MSA 将创建一个新的“抵押贷款人”许可类别，该类别与抵押贷款经纪人分开且不同。所有从事抵押贷款的人都必须根据 MSA 获得许可，除非适用法规或规则另有豁免。这些法规和规则预计将于 2023 年底推出，但在不列颠哥伦比亚省从事抵押贷款的人应了解即将发生的未决变化，并花时间了解他们根据 MSA 规定的责任。

MSA 将赋予不列颠哥伦比亚省金融服务管理局（BC Financial Services Authority，简称 “BCFSA”）制定许可和被许可人行为规则的能力，这是不列颠哥伦比亚省卡伦洗钱调查委员会的建议之一。它将要求获得有限豁免的许可，并赋予 BCFSA 制定行为标准和加强披露和报告义务的新权力。MSA还将建立不同的许可级别并定义“抵押贷款服务”，以区分对抵押贷款人、抵押经纪公司和个人抵押经纪人的监管。

采用《房地产服务法》的许可和处罚框架，随着非传统贷款机构的出现，以及越来越多的不列颠哥伦比亚省人转向抵押贷款经纪人和在线服务技术来安排他们的住宅抵押贷款，MSA 还将赋予 BCFSA 对该行业的行政、执法和规则制定权。

MSA 还赋予 BCFSA 更大的调查、纪律、许可和制定行为标准的权力，并使 BCFSA 能够在未来更好地应对新兴金融产品和服务。最值得注意的是，MSA 大幅增加了对违反 MSA 的罚款，从高达10万加元的新的行政处罚开始。纪律处罚将从最高 5万加元增加到 50万加元。多次被定罪的个人或公司可能面临的最高罚款从20万加元升至250万加元。

MSA 不会监管所有抵押贷款业务活动。已经受到联邦或省级监管的实体和个人，例如银行和信用合作社及其雇员，将继续获得豁免。

如果您是私人贷款方、抵押贷款经纪人或抵押贷款管理人，有任何与此主题相关的问题，或需要帮助了解这些变化，请联系逻盛律师事务所。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.