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引 言

刑事辩护在整个刑事业务中具有至关重要的地位。然而，随着刑民交叉、刑行交叉、刑事控告、刑事非诉、刑事合规等领域的服务需求不断扩大，服务标准也需要不断提高。

专业化、精细化、团队化、服务化、多维度，简称“四化一维”，值得从事刑事业务的律师重视。

一、专 业 化

专业化是我们办案的根基。专业功底不够，我们可能就容易流于形式，而不能够提供精准服务。专业化的提升，既包括刑法实体层面，也包括刑事诉讼程序，以及辩方举证，甚至庭外辩护。

首先，办理刑事辩护案件，都要努力尝试寻找无罪辩护的要素或策略，因此要积极取证。

其次，按照法律赋予当事人和辩护人的权利，无罪辩护的范围其实很广，有事实无罪，法律无罪，证据无罪、程序无罪等。而且，法律、司法解释等明确规定，认罪认罚案件也不得降低证明标准。所以，无论是无罪辩护，还是认罪认罚案件，都要有深厚的无罪辩护功底。

另外，当下刑事司法的走向，与几年前大不相同。我们需要与时俱进，但更需要坚守罪刑法定原则，并且不断强调程序价值的正当性和优先性，以及以更为积极的方式展开辩护

因此，有了足够的无罪辩护功底，确实可以做更多的事情，如刑事控告、刑事合规等。

二、精 细 化

深入剖析案情，积极采取行动，努力挖掘证据，不局限于防御式辩护，而是要积极进攻，构建辩方事实、证据体系。

“无罪辩护要像集团军式多兵种多层次进攻”。通过各种努力，把有争议的案件，或者直接说内心确认就是无罪的案件，立体解剖，从而实现重构公诉人、合议庭的内心确认标准。

辩护律师不仅要充分阅卷，更要积极举证，因为这是体现我们辩护价值的重要方面，哪怕只是提供一份品格证据，我们也要努力挖掘。至于书证，不要有任何压力。对于证人证言、被害人证言的取证，没有足够的专业素养和刑事风险防控能力的话，我个人建议慎重。

今年，最高人民法院公布保护民营企业家的再审改判无罪的案例，其中有一件是段琪桂职务侵占再审改判无罪案。这个案件，改判无罪的关键是段琪桂提交了1995年1月6日其与银华公司签订的股权转让协议等新证据。这是令人匪夷所思的，因为这是涉及到罪与非罪的关键书证。

三、团 队 化

很多工作，需要大量人员配合付出；很多时候，为了思考一个问题，经常需要下很多“笨”功夫，而不是总想着问题能一蹴而就。曾文正公说过，“结硬寨，打呆仗”。大量检索案例、检索论文、查找书籍，不见得总有效果，但却需要投入大量功夫，甚至详细梳理。在很多裁判文书不上网，或者正文内容不公开的情况下，购买书籍，研读书籍，是非常重要的。

很多时候，主办律师能力的极限，取决于团队律师和团队助理。但也有的时候，同台辩护的律师同仁，也要有团队化思维，这样才能更好地服务我们的客户。这种团队化，是基于同案犯的整体利益。

在办理刑民交叉、刑行交叉、刑事合规等业务时，团队律师需要有交叉思维，如民事、行政、商事，甚至深厚的公司非诉业务能力。这样的需求，已经不是刑事业务团队能够单独处理的了。如今年处理跨境刑事合规业务时，我就是和多位涉外律师、商事律师合作，否则很难有效服务。

四、服 务 化

无论我们是哪种领域的律师，本质上仍然是法律中介服务人员。我们在为客户提供辩护策略时，应当反复斟酌，是否考虑到了层层设防，如事实无罪、证据无罪、法律适用无罪，程序无罪、还是同时兼顾无罪辩护的策略性。谁都想要无罪结果，若一旦失守，我们的服务是否还有其他价值？

五、多 维 度

刑事辩护、刑事控告等业务，其中的疑难案件，要有多维度介入的准备。

在刑事辩护中，无论是无罪辩护，还是认罪认罚辩护，其中的金额辩护都是无法回避的。基于同理，刑事控告也需要考虑是否到达相关罪名的追诉标准，因为有的案件一旦达不到追诉标准，就只是行政违法。

如面对刑事诉讼中的司法会计鉴定意见书或审计报告证据，可以尝试通过行政程序把有严重问题的该份证据阻拦在刑事审判庭审门外。当然，还有其他的多维度辩护、控告策略，在本文中不便展开。

所有的这一切，都是为了把“庭审实质化”拉回到法律的轨道上来，避免把所有的法律、事实、财务会计等专业知识均压到承办法官和合议庭成员身上。

结 语

“四化一维”是多位一体，不可偏废。

专业化，是精细化、服务化的前提；精细化，又促成了专业化、服务化；团队化，又是专业化、精细化的保障；服务化，是我们要重视转变的观念，这也是由市场决定的；多维度，在如今越来越复杂的刑事业务领域，能展现团队更强大的服务能力。

无论是哪一种刑事业务，我们都是接受委托提供专业服务。因此，我们有必要更深入地思考我们能为客户提供什么服务，我们怎么为客户服务等。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.