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逻盛很高兴地宣布，在诉讼与争议解决和公司商法业务组推出一个新的执业领域——遗产规划与诉讼业务组。

遗产规划可涵盖各种执业领域，我们的业务组有能力提供必要的公司、房地产和税务建议，以创建和管理个性化的遗产计划，以满足客户的需求并最大限度地减少税务负担。

然而，即使是最好的遗产计划也可能受到挑战，而且这些争议越来越普遍，并且常常充满情绪。本业务组在跨司法管辖区的遗产规划和管理的各个方面都有经验，包括其中出现的诉讼问题。

逻盛商法业务组安智秀律师认为："在过去的几年里，遗产规划对客户来说变得越来越重要，因为他们意识到一份遗产计划的价值，这份计划在法律上合理并以最佳的可能方式实现他们的愿望。"

"即使是最精心构建的遗产计划也可能面临法律挑战和诉讼"，逻盛诉讼与争议解决业务组合伙人暨王室法律顾问Peter Roberts说， "在这些情况下，重要的是要有在处理此类诉讼中经常出现的复杂法律和实践问题方面经验丰富的诉讼律师。"

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