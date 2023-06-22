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China: 双碳与ESG专题系列（一）：编制ESG报告的要点

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一、ESG报告的重要性

又是一年财报季。在碳达峰和碳中和的宏观背景下，各大上市公司在披露财报的同时，也竞相公布了自己的ESG（Environmental, Social and Governance）报告。ESG作为一项衡量企业环境、社会、治理绩效的评价标准，已经成为企业高质量发展的题中应有之义，ESG彰显了企业的价值观和可持续发展能力，逐渐成为投资者所关注的重要指标。

虽然今年上市公司ESG报告的数量较往年有大幅增长，但质量不高，报告中仍存在不少盲点。部分企业对ESG定义不清，导致报告中缺乏量化的数据指标，对环境、社会、管治三大评价维度有所缺失。

2022年1月上交所向科创板上市公司发布《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，对科创板上市公司年报报告中的ESG信息披露提出了原则性要求。

2022年5月，国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》明确指出，推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告，力争到2023年相关专项报告披露"全覆盖"。随着ESG成为"必答题"的脚步声越来越近，如何编制一份高质量的ESG报告，成为各企业亟需关注的问题，本文将探讨与此相关的一些重点注意事项。

二、ESG报告内容体系

（一）ESG编制指引

目前国内外对ESG没有形成统一的标准，企业选择适宜的标准指引作为参考依据。目前上市公司主要参照依据如下：

可持续发展报告标准（GRI）; 上海证券交易所上市公司环境信息披露指引； 深圳证券交易所各板块上市公司规范运作指引； 深圳证券交易所上市公司社会责任指引； 中国企业社会责任报告编写指南； 《公司履行社会责任的报告》编制指引； 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》； 联合国可持续发展目标（SDG）； 社会责任报告编写指南（GB/T36001）; ISO 26000社会责任指南。

（二）ESG报告内容体系

根据《中国企业社会责任报告编写指南》，ESG报告披露的具体内容由六大维度构成：报告前言（P）、治理责任（G）、环境风险管理（E）、社会风险管理（S）、价值创造（V）、报告后记（A）。

报告前言（P）：报告规范、高管致辞、责任聚焦和公司简介。

治理责任（G）：指公司合理分配股东、董事会、管理层以及各利益相关方的权、责、利，建立健全相互制衡的制度体系，确保公平高效运营，包括公司治理、董事会ESG治理和ESG管理。

风险管理（R）：包括环境风险管理（E）和社会风险管理（S）。环境风险管理指公司降低生产经营对环境的负面影响，主动投身生态文明建设。主要包括环境管理、资源利用、排放、守护生态安全、应对气候变化5个议题。社会风险管理包括指公司降低生产经营对社会的负面影响，维护公司赖以生存的社会生态系统稳定发展，包括雇佣、发展和培训、职业健康和安全生产、客户责任、供应链管理等方面。

价值创造（V）：包括国家价值、产业价值、民生价值和环境价值。国家价值指公司通过服务国家战略大局创造的价值，体现在贯彻、落实国家重大方针战略。产业价值指公司通过服务产业健康发展创造的价值，体现在对行业发展的贡献。民生价值指公司通过服务人民美好生活创造的价值，包括促进就业、公共服务和公益慈善等方面。环境价值指公司通过服务生态环境保护创造的价值，包含助力"双碳"目标和守护绿色生态等方面。

报告后记（A）：包括未来计划、关键绩效表、综合评价、参考索引、意见反馈。

三、ESG报告案例

丽珠集团（H01513, 深000513）是在港交所和深交所两地上市的公司，本文列举丽珠集团披露的2022年度ESG报告作为案例，报告共262页，多维度评价，全视角呈现，同时满足了两个交易所的ESG报告规范。

丽珠集团ESG目录显示报告内容分为十三个部分，涵盖了ESG报告需要的六个维度，前言（P）治理责任（G）、环境风险管理（E）、社会风险管理（S）、价值创造（V）、报告后记（A）。

报告中列举了可计量的相关历史数据，分别统计了经济绩效、社会绩效、环境绩效三方面的数据，突出了绩效亮点，彰显公司创造了更多商业之上的社会价值。

丽珠集团搭建了自上而下的ESG管治架构与管理机制，董事会是其ESG管治的最高决策机构，下设ESG委员会，负责制定集团的ESG愿景、目标、策略、管理方针及执行效果等。

港交所要求上市公司披露"环境管理方针及策略"、"识别重要环境因素的过程和准则"以及"量化排放量/能源耗用的标准、方法等资料"。丽珠集团在报告的第十章"绿色运营"中进行了披露，通过ESG管理部门对废水、废电、废弃物等进行统一管理，统一提升环境管理水平，践行双碳目标及承诺。

港交所要求披露上市公司和雇员、顾客、供应商等利益相关者之间的关系，包括供应链管理以及产品责任、雇员的薪酬、培训事项，保障员工拥有平等、多元化、反歧视的职业环境。

四、我们的建议

我们建议企业做好ESG的事前规划，根据行业特点制定ESG战略目标，并与公司总体战略目标保持一致。建立内部ESG政策和制度，在日常经营中，及时采集数据、反馈并不断修正目标，践行相关指引要求和企业上一年度的ESG承诺。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.