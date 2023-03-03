ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

近日，世界权威法律评级机构钱伯斯（Chambers & Partners）发布了《2023钱伯斯全球法律指南》，汉坤受邀撰写了该指南的中国公司和并购年度概览文章：CHINA: An Introduction to Corporate/M&A (PRC Firms)，参与撰写的作者包括周成曜、王熙康、解石坡和沈靖。文章总结了2022年中国并购市场的发展趋势,关注对并购领域影响深刻的数据出境、反垄断、外商投资安全审查、税收等方面的立法、执法动态和最新政策，并对2023年后疫情时代的中国并购市场趋势进行了客观深入的展望。

汉坤的并购业务在国内外各类权威性排名中均处于市场领先地位。汉坤代表多个行业领域的国内外客户进行国内及跨国股权和资产并购，对兼并购项目中涉及的市场准入、公司治理、劳动用工、税务优化、资本市场披露及合规、外汇结汇、监管支付、反垄断审查以及知识产权承接等方面均有丰富经验和深入理解。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.