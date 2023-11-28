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広東省市場監督管理局は記者会見を開催し、今年の第3四半期における権利侵害及び模倣品の取り締まり活動の成果を発表した。この期間中、広東省の市場監督管理当局は、権利侵害・模倣品に関連する事件を合計1万3000件摘発し、その制裁金総額は1億3200万元に達した。また、重大な219件の事件が公安機関に移送され、市場の公平な競争秩序と安全な消費環境の維持に寄与した。

今年に入り、広東省市場監督管理局は権利侵害と模倣品の取締りにおいて、統一的な計画を強化し、部門間の横断的な協力を推進した。具体的には、業務提携の強化、事件調査・処分における役割分担の明確化、法執行部門間の協力メカニズムの確立と健全化などが行われた。

さらに、法執行メカニズムの整備、地域間連携による共同法執行、案件手がかりの移送などの協力も強化された。公安などの部門との協力・意思疎通が強化され、行政と刑事の二つの救済ルートのドッキングが円滑化された。動を展開した。特に重大な事件には公安機関の早期介入が要請され、合同検査・法執行行動が展開された。

今年9月14日には、恵州市をメイン会場とする権利侵害・模倣品の一括廃棄行動が広東省の21都市で同時に実施された。この行動により、全省で合計1379.9トンの権利侵害・模倣品が廃棄処分され、商品価値は3億8000万元に上った。この大規模な一斉廃棄は、広東省の権利侵害・模倣品対策の効果を顕著に示し、広範な注目を集めた。

出所：中国保護知識産権網

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