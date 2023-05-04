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最近ChatGPT席卷全球，其快速、高效、教科书般的创作能力在各行业展开了热烈的讨论。在惊叹科学技术质的飞跃的同时，作为 知识产权的从业者，我们也来讨论一下ChatGPT创作内容的著作权相关问题。

一、ChatGPT是否可以成为创作内容的作者？

我国《著作权法》第二条规定："中国公民、法人或者非法人组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的，依照本法享有 著作权。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国籍条约的成员国出版的，或者在成员国和非成员国同时出版的，受本法保护"。

通过《著作权法》第二条的规定可以明显看出，作品的作者应当是中国公民、法人、非法人组织、外国人或无国籍人。而ChatGPT作为一个AI智能工具显然并非我国《著作权法》规定的作者，很难依据法律规定享有作者的身份。

同时，《著作权法》第一条规定了立法目的，即"为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣，根据宪法制定本法"。可见， 著作权法制定的目的为了激励作者创作进而促进文化和科学事业的发展，而人工智能显然无法受到激励作用，因此ChatGPT不可能成为作品的作者。

二、ChatGPT"创作"的内容是否属于著作权法意义上的作品？

《著作权法》第三条规定："本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果"。

ChatGPT是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，通过海量资料库的模型训练，使ChatGPT不仅上知天文下知地理，而且还能够根据使用者的不同指令及上下文的聊天内容进行互动，并针对个性化的问题作出不同应答，甚至可以完成翻译、撰写邮件、脚本、文案、代码，写论文等事项。

如果仅是简单的询问，ChatGPT会根据已有数据进行列举回答，即列事实。如果想让ChatGPT回答出更加复杂的内容，甚至写出一篇论文，则需要使用者个性化、引导性、限定条件的提问。基于ChatGPT的实际应用等信息可以发现其内容的输出与后台大量数据、计算方法、语言训练模型以及使用者的语言风格具有很强的关系。

对于ChatGPT创作出来的作品是否属于著作权法意义上的作品，行业内存在两种不同观点，一种观点是主观主义，强调著作权法意义上作品的独创性应是作者的独创性，由于ChatGPT不符合《著作权法》规定的作者，因此其创作的作品不属于著作权法意义上的作品；另一种观点是客观主义，强调作品本身具有一定的独创性就可以认定属于《著作权法》意义上的作品。无论是哪种观点，著作权法意义上的作品均要求独创性，因此不能将ChatGPT生成的所有内容都视为是作品，如果仅是对海量资料库内容的罗列，并没有体现出独创性，无论是从主观主义还是客观主义，均不属于著作权法意义上的作品。

如果ChatGPT创作出来的内容具有一定独创性，从上述客观主义角度可以被认定为 著作权法意义上的作品。但我国著作权法规定的作品本质存在三个要件：一、作品是思想、情感的表达方式，著作权法仅保护思想的表达方式，并不保护思想本身；第二，作品应当具有独创性；第三，作品的表现形式应当属于文化、艺术和科学范畴。而ChatGPT不能独立的表达出思想或情感，而是基于海量的数据库根据一定算法推算出的作品，其创作出来的作品并不能说是其思想或情感的表达。因此，是否可以将ChatGPT创作具有独创性的内容视为著作权法意义上的作品值得商榷。

三、使用ChatGPT进行创作是否存在风险？

通过前文所述可以看出，通过使用者的提问，ChatGPT会针对已有海量的数据进行调取和应用，在给我们带来便捷的同时应该注意哪些风险呢？

数据准确性

ChatGPT的现有数据基础是互联网的海量数据和信息，数据来源和生成也存在不准确性，尤其是高精专或信息公开不彻底的领域，对输出内容要有判断，尤其是重要的观点和数据。

侵权风险

ChatGPT生成内容的基础是互联网或者用户输入的信息和内容，其中不排除他人享有 著作权的作品等，如果调取了他人享有著作权作品的内容，又超过合理使用范围，则很可能存在侵犯他人著作权的风险，这也是使用者在使用过程中要重视的问题。

信息泄露风险

ChatGPT的数据来源于互联网及用户输入的内容，如果使用者输入个人数据甚至商业秘密等信息，ChatGPT很可能会在他人询问类似信息时进行披露，也存在商业秘密泄露的风险。目前很多国际巨头企业已经意识到这一点，禁止员工与ChatGPT分享公司的相关敏感信息。

虽然ChatGPT可以为我们的工作生活提供质的飞跃，但随之而来的纠纷也会逐渐凸显。在目前的法律框架下，对于ChatGPT的相关法律问题尚无明确定论，期待相关法律法规或司法标准的统一，促进科技、法律以及保护的健康发展。

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