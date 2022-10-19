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European Union: [IP EU] 让•保罗•高缇耶（法国时装设计师/爱马仕前设计总监）使用波提且利•桑德洛（意大利画家）的作品被起诉

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"未经授权使用波提切利的《维纳斯诞生》"：世界上最著名的博物馆之一佛罗伦萨乌菲齐博物馆针对著名时尚设计师让·保罗·高提耶提起诉讼。

今年四月，让·保罗·高提耶时装推出了新的成衣系列，名为博物馆（Les Musée），这个系列展示了带有抄袭波提切利著名作品《维纳斯的诞生》的围巾、裤子、衬衫、上衣。

在这个胶囊系列（指以经典款主打的衣服系列）中，让·保罗·高提耶不仅使用了波提切利的作品，也使用了其他的著名艺术作品：比如，米开朗基罗在罗马西斯廷教堂绘制的湿壁画《亚当的创作》，以及保存在马德里国家普拉多博物馆的鲁本斯的《三恩惠》。

图片来源：JP Gaultier Instagram official account

乌菲齐博物馆（起诉方）声称，高提耶并没有向他们申请使用这幅作品的许可，事后也没有支付相应的费用。早在4月的时候，博物馆一发现这些违法行为，就发出了一封禁止令，要求高提耶停止销售复制波提切利作品的产品，或者至少与博物馆联系，以达成支付费用的协议。

高提耶一直没有正面回复乌菲齐博物馆的诉求，所以乌菲齐博物馆起诉了让·保罗·高提耶时装，要求其召回所有已经售出的产品并赔偿。但为什么高提耶必须为使用这些作品付费？这些作品的版权是否已经过期？

图片来源：JP Gaultier Instagram official account

乌菲齐博物馆所指的权利是一种著作权法律规定的复制权，即使形式上它不是著作权（它看起来更像一种著作权邻接权）。事实上，这种权利只有在《文化遗产法典》（第42/2004号法令，行政法（公法））中能找到了它，而不在欧洲《著作权法》（第633/1941号法律）中。

欧洲《著作权法》（第633/1941号法律）中第3款之二，其中规定了合理使用的一系列情形（私人使用、学习或非营利活动），这一原则实际上是一种著作权的例外情形，它排除了数百年来对文化遗产作品的复制行为，因为这些作品已成为公共领域的作品；因此，文化遗产属于全人类，不属于任何单独的个体。

尽管不受著作权法的保护（作者已去世超过70年），根据意大利法律，任何想要使用意大利博物馆藏品的人都必须获得该博物馆的许可，并就如何使用该作品达成一致支付费用。"让·保罗·高提耶在意大利有精品店，也通过意大利网络渠道销售他的产品。因此，其适用意大利关于著作权相邻权的法律"，乌菲兹博物馆的主任艾克·施密特解释道，他过去已经采取过很多行动捍卫博物馆的利益，防止他人不当使用其博物馆作品。

但是在2019年，欧洲立法者发布了一项法令（790/2019，关于数字市场中的版权和相关权利）。该法令第14条明确规定已经进入公共领域的 "美术作品" 的复制权，换言之，绘画、壁画、雕塑、石版画、照片的作者死亡超过70年后，其著作权将过期。

第14条的含义很明确：一旦作品进入公共领域，就不可能"重复"增加一层权利来控制其传播和复制。

显然，意大利法律违反了欧洲法律。我们不知道梵蒂冈博物馆为什么没有联系到法国设计师获得赔偿，我们将持续关注着该事情的后续发展,我们也非常感兴趣如果诉讼到达欧洲法院会发生什么。

现在，尽管让·保罗·高提耶时装的社交媒体平台仍然在展示Les Musée胶囊系列，但消费者已经无法从在线商店购买了。

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