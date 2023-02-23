Партнер GRATA International, глава офиса в КНР Гульнур Нуркеева дала интервью для Казахстанского национального телеканала Хабар 24, в котором рассказала о мерах по минимизации рисков при заключении контрактов с китайским контрагентами.

В офис Юридической фирмы GRATA в Пекине довольно часто поступают обращения об оказании юридической помощи по взысканию оплаченных средств казахстанскими компаниями китайским поставщикам, в связи с тем, что поставленная партия товара ненадлежащего качества, либо вовсе не была направлена покупателю.

Существуют случаи, когда покупатель находит необходимый товар на торговой площадке, например на https://www.alibaba.com; http://aliexpress.com/ или http://www.made-in-china.com/, но затем к покупателю обращается организация, которая заявляет, что является заводом производителем и сможет предоставить скидку только в случае прямого заключения контракта, в обход торговой площадки. Практика показывает, что в большинстве случаев подобные обращения являются фальсификацией, направленной на извлечение дохода, и так называемые «заводы производители» не имеют никакого отношения к поставщику, зарегистрированному на торговой площадке.

Заключение контрактов через торговые площадки не гарантирует покупателю качество товара, однако обеспечивает возможность последующего урегулирования спора по количеству и качеству товара, а также позволяет избежать заключения контрактов с мошенническими компаниями-однодневками. Безусловно, данный метод применим только в отношении контрактов на небольшие суммы.

Когда речь идет о существенных суммах поставок (например, свыше 500 000 долларов США) и действительно необходимо прямое заключение договора с заводом производителем, то следует обратить внимание на следующие факторы.

Необходимо учитывать особенности китайских иероглифов и заключать договоры как минимум на двух языках, одним из которых является китайский.

Так, например, в отношении Китайского сельскохозяйственного холдинга (Холдинг) вынесено арбитражное решение в Казахстане. Как выяснилось на этапе признания и исполнения решения арбитража, Холдинг не мог выступать ответчиком по делу, поскольку в какие-либо договорные отношения с истцом не вступал.

Китайская компания, которая заключила договор с истцом и получила оплату, имеет такую же транслитерацию наименования, что и указанный Холдинг, однако состоит из других иероглифов. Для заключения сделки были представлены переводы правоустанавливающих документов и копия выписки из единой государственной базы действительно данного Холдинга. Однако, сделка была заключена мошеннической компанией, специально созданной для этих целей с идентичным наименованием.

Данный пример демонстрирует, что в Китае очень важно учитывать ее языковые особенности. Из-за письменности, основанной на иероглифах, может существовать тысячи разных компаний, к примеру с китайским наименованием концерна Фольцваген - Dazhong (Да Чжун), так как созвучие Da можно выразить 77-мя иероглифами (大，打，达，搭，答，哒，沓，瘩，塔，耷，韃，炟，羍，㩉), а созвучие Zhong 84-мя иероглифами (中，种，重，终，众，肿，忠，衷，種，忪，汷，盅，㲁，媑). Таким образом, название компании можно выразить бесчисленным количеством комбинаций, и каждая из этих комбинаций на совершенно законных основаниях в транслитерации правоустанавливающих документов и договоров будет одинаковой – Да Чжун.

В этой связи уже на этапе заключения договора, следует принять меры по проверке контрагента. Прежде всего необходимо запросить свидетельство о государственной регистрации китайской компании поставщика, в котором имеется единый идентификационный номер компании.

В КНР имеется национальная система открытого декларирования кредитной информации предприятий, схожая с E-Gov в Казахстане. На сайте https://www.gsxt.gov.cn потенциальный покупатель может проверить:

наличие лицензии на ведение бизнеса;

регистрационный номер;

род деятельности;

информацию об уставном капитале;

информацию о текущем статусе компании;

законного представителя;

дату основания;

срок хозяйственной деятельности;

информацию об акционерах;

информацию о дочерних компаниях;

Информацию о залогах;

информацию о регистрации торговой марки;

информацию о наличии административных взысканий.

Необходимо, чтобы контракт на поставку был подписан законным представителем, указанным в свидетельстве о государственной регистрации либо лицом по нотариально заверенной и легализованной посольством РК в КНР доверенности. Рекомендовано запросить копии документов, удостоверяющих личность законного представителя и поверенного.

Рекомендуется проверить компанию на предмет участия в судебных разбирательствах в качестве ответчика, что можно сделать на сайтах http://zxgk.court.gov.cn/ https://wenshu.court.gov.cn/. Данные сайты схожи с судебным кабинетом, который успешно функционирует в Республике Казахстан.

В нашу юридическую фирму обращались с запросом на представление интересов казахстанского покупателя медицинских масок и ПЦР-тестов. Ответчик действительно был зарегистрирован в КНР, но по базе судебных дел, в отношении ответчика имелось 125 судебных решений. Таким образом, даже в случае положительного решения суда, решение по казахстанскому клиенту стало бы 126-м в очереди на исполнение. Вследствие чего, вероятность фактического исполнения решения сводилась к нулю. В таких случаях для казахстанских компаний отсутствует экономическая целесообразность по несению судебных издержек в КНР.

Также есть вероятность, что потенциальный поставщик находится на стадии банкротства. Проверить статус компании на предмет ликвидации в связи с банкротством можно на сайте http://pccz.court.gov.cn/ .

Дополнительным инструментом проверки является использование сайтов www.tianyancha.com и https://www.qichacha.com/., также следует обратить на дату создания Web сайта потенциального поставщика, проверка которой доступна здесь.

Надеемся, что указанная информация поможет казахстанским компаниям минимизировать риски при заключении контрактов с китайскими поставщиками.

Интервью Гульнур Нуркеевой можно просмотреть по ссылке.

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