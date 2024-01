根据英格兰及威尔士法律的程序性原则,一般由败诉方承担仲裁费用(Costs Follow the Event)1。但是这一原则在1996年法生效前很久就需要被进一步补充以应对仲裁实践中申请人在败诉后没有能力支付被申请人费用的情况。

在依据英国《1996年仲裁法》(Arbitration Act 1996)进行的仲裁程序中,被申请人提出申请,仲裁庭有权以命令(Order)形式要求申请人提供仲裁费用的担保(Security for the Costs of the Arbitration)2,包括法律及其他费用。如果申请人拒绝提供此等担保,仲裁庭有权撤销(Dismiss)仲裁请求或终止(Stay)仲裁程序。该制度的依据已明白规定于1996年仲裁法第38条第3款 3及第41条第6款4。不过除非仲裁案件所涉争议过于复杂,否则仲裁庭可能更倾向于不在仲裁过程中下达此种命令,因为这涉及仲裁的性质和特点:快速、低成本和便于操作的程序事项. 5

1. 1996年仲裁法实施前

总地说来在1996年法实施前,仲裁庭的费用担保命令并不存在法律基础。Saville法官在Fal Bunkering of Sharjah v. Grecale Inc. of Panama案6中确认了这一点 7。不过这一原则并不绝对,也存在如下几种特别情况:

仲裁条款(协议)直接以明示方式授予仲裁庭权力;

仲裁规则准许仲裁庭作出此命令;

仲裁庭通过程序事项迫使申请人提供担保。

英国《1950年仲裁法》中考虑到仲裁庭及法院在命令提供仲裁费用担保权力上的分工,其出发点可见于第12条第1款,即除非当事人明确授权给仲裁庭,否则仲裁庭不能基于制定法发出此种命令 8。该款最后一句言明,仲裁庭可以命令当事方"在仲裁程序期间依其命令行事"。在Fal Bunkering of Sharjah v. Grecale Inc. of Panama案中,法官也承认,明示授权可以授予仲裁员此种权利。在仲裁实践中,伦敦国际仲裁院规则(The London Court of International Arbitration Rules)也于第25.2条9中进行了相应的安排。在The "Angelic Grace"案10中,仲裁庭还可以通过行使裁量权(Discretionary Power),以作出中间裁决为前提要求申请人提供费用担保. 11

根据1950年法第12条第6款,当事人若希望对方担保仲裁费用,则须向高等法院(The High Court)提出申请,由高等法院行使发布此种命令的权利 12。在仲裁费用担保制度改革落锤之前的几年中,人们对此种操作产生了一些疑惑,即:如果希望避免高等法院对此种申请的反应的迟延,则应当将发布仲裁担保费用命令的权力完全给予仲裁员 13,人们关于减少法院对仲裁的干预的呼声也愈发高涨 14。此外,考虑到伦敦作为无可争议的国际仲裁中心的特殊地位,许多与英国并无实际联系的国际仲裁也被安排在伦敦进行,高等法院能否及时、准确、公正、客观地评估是否作出仲裁费用担保命令也成为了令人担忧的问题。英国法院的观点是,如果在伦敦仲裁并希望在仲裁费用担保问题上寻求英国法院的协助,那么就必须接受英国法院有发布此命令的权力。 15不过更重要的是所适用的仲裁规则。

这方面具有代表性的案例是Bank Mellat v. Helliniki Techniki案16,在该案中双方当事人约定,争议在伦敦通过仲裁解决,适用国际商会(International Chamber of Commerce, ICC)仲裁规则。上诉法院(Court of Appeal)拒绝签发仲裁费用担保命令。法官们拒绝签发命令的理由各不相同:Kerr勋爵认为,英国法院不应当以不符合国际商会规则的安排的方式进行干预;而Goff勋爵则认为,尽管当事人选择伦敦作为仲裁地,但在法官决定是否签发仲裁费用担保命令时不应当具有任何意义。Goff勋爵的观点在Coppée-Lavalin SA/NV v. Ken-Ren Chemicals and Fertilizers Ltd案17中也得到了Mustill勋爵的认可。

在K/S A/S Bani and K/S A/S Havbulk I v. Korea Shipbuilding and Engineering Corporation案[18]中法官们作出了不同的决定,批准了仲裁费用担保命令,并将该案判决与Bank Mellat案作了区分。K/S案中当事方分别为韩国和挪威国籍,适用伦敦海事仲裁员协会仲裁规则(London Maritime Arbitrators Association Terms)。法官的理由是当事人选择适用的规则是基于英国法律下的仲裁规则,所以仲裁的性质是英国仲裁而不是国际仲裁,英国高等法院对这一仲裁案件享有管辖权。

2. 1996年仲裁法

Coppée-Lavalin案深刻影响了1996年仲裁法,实务界普遍认为,将当事人对仲裁地点和法律所作的选择与接受法院行使此种权力绑定在一起会削弱英国作为国际仲裁首选地的地位。所以实务界强烈反对该案中的观点。但是作为一种规避仲裁风险、避免滥诉的工具,仲裁费用担保制度不应当被取消。于是乎解除对仲裁员在这一问题上的限制便成为了新的进路;此外,英国的仲裁部门咨询委员会(Departmental Advisory Committee on Arbitration,DAC)在《1996年仲裁法案报告》(DAC Report on Arbitration Bill 1996)第190-194段的表述也表明其支持将费用担保问题的选择权交由当事人选择的仲裁庭而不是法院决定。这一观点的最终版本体现于现今的英国仲裁法当中。

一、仲裁费用担保申请

1. 申请仲裁费用担保的主体

1996年仲裁法第38(3)条规定,仲裁庭有权命令申请人未仲裁费用提供担保。 19至于法院作出仲裁费用担保命令的权力则被取消,除非存在1996年法第67至第69条中规定的缺少管辖权、严重违法或法律错误的情况。也就是说,Coppée-Lavalin的先例被推翻。

申请人并不仅限于仲裁申请人,还包含反请求的申请人。1996年仲裁法第82(1)条规定,"申请人"(Claimant)包含反请求的申请人。 20英国在2023年4月6日最新修订的《民事诉讼规则》(The Civil Procedure Rules)第25.12条中,也表明了反请求担保人有权申请仲裁费用担保。[21]如果当事方相互提出索赔,则仲裁庭可以要求其中一方或双方提供担保。[22]至于由被申请人加入程序的第三方,则不能要求申请人提供仲裁费用担保,因为其并非被申请人。 23

2. 何时可以申请仲裁费用担保?

不同仲裁机构的规则对这一问题的规定可能各不相同。2021年版本LMAA规则附件一(E)项指出仲裁费用担保申请可在任何时间提出。但如果在较晚的阶段提出要求,并以此作为继续推进仲裁程序的条件,则会给申请人带来不必要的且不成比例的困难,那么仲裁担保申请可能会被仲裁庭驳回;相反地,如果申请人怠于仲裁,则被申请人也可以在较晚的仲裁阶段提出仲裁费用担保申请。

在Artibell Shipping Co Ltd v. Markel International Insurance Co Ltd先例24中,被申请人提出的费用担保申请被驳回,然而申请人在随后的时间内一直没有采取任何措施,并在相当长的时间内没有参与案件管理会议(Case Management Committee, CMC),于是乎被申请人重新申请了费用担保并成功让仲裁庭作出了命令。在此情况下,法院认为,在时效期限届至时,申请人仍未积极参与仲裁,则此时签发仲裁费用是合理的。

3. 仲裁费用担保的形式与金额

一般来说,双方通常会约定或商定适当的担保形式,例如律师担保函(Solicitor's Letter of Undertaking), 船东互保协会担保(P & I Club Undertaking)或者银行保证(Bank Guarantee)。在仲裁当事方均提供担保的情况下,通常以另一方也提供担保为前提作出命令。如果被申请人提出反请求,费用担保令通常会明确保留在未提供担保而驳回请求的情况下继续提出反请求的权利。 25

至于仲裁费用担保的金额,则由仲裁庭酌情决定。双方应当制作一份大致的费用清单,以作为所要求担保金额的依据。根据1996年法第59条,仲裁费用的范围应当包括:

仲裁员本身的费用及支出;

仲裁机构费用;

当事人的律师费用等;

第63条所规定的其他程序和附带费用。

二、仲裁员的考量、自由裁量权(Discretion)及限制

1. 仲裁员的考量及其自由裁量权

仲裁费用担保必须根据具体情况作出,仲裁庭作出此等命令时必须符合1996年法第33条的公平原则,甚至《欧洲人权公约》(European Convention on Human Rights, ECHR)第6条规定的公平听证权利也需要被适用 26,以避免个别因素影响仲裁费用担保命令的公正性 27;与此同时,在公平原则下,仲裁庭又拥有广泛的自由裁量权。

总地说来,仲裁费用担保命令最显著的理由有两条:

(1)申请人不能履行仲裁庭的费用缴纳命令或不缴纳的可能性极高;

(2)申请人的资产位于非《承认及执行外国仲裁裁决公约》缔约方的国家,或其程序导致仲裁裁决难以执行,因此,如果对申请人发出费用缴纳命令,则被申请人可能无法轻易执行该裁决。 28

在决定是否作出费用担保命令时,仲裁员首要考虑因素通常是申请人是否拥有可供执行裁决的财产。在Azov Shipping Co v. Baltic Shipping Co先例29中,Longmore法官指出,"如果救济申请人有足够的资产来满足任何费用令,并且这些资产是可供使用的,法院或仲裁员认为有权下令提供费用担保的情况很少见" 30。而如果申请人在法域内拥有大量资产或资金,或者拥有资产的共同申请人居住在该法域内,这将会令仲裁员更倾向于拒绝作出费用担保命令。 31如果有证据表明申请人在法域内外资产极少或已对其资产采取了措施,导致执行费用担保命令更加困难,则表明仲裁费用确有难以执行的风险。 32仲裁员通常的判断是有必要要求那些没有拒绝披露财务状况、没有可查询到的资产以及无义务公布账目的公司提供仲裁费用担保。 33

仲裁申请人无足够支付相关费用的经济能力是否是由于其自身原因也需要予以考虑。 34另外还需要注意,反请求金额的担保并不能覆盖仲裁费用。在Flender Werft AG v. Aegean Maritime Ltd先例35中,如果被申请人成功对索赔进行辩护并提出了反请求,则有必要对反请求费用提供进一步担保以保护申请人(反请求的被申请人)。

不过如果没有证据表明在该法域中存在可能阻碍仲裁庭获得仲裁费用的情形,仅因为申请人的财产位于法域之外,则不能作出该命令。 36如果申请人在国外拥有财产,那么管辖权以及相关的国际公约(尤其是《纽约公约》)将成为需要予以考虑的因素,但申请人的住所不在相关公约所涵盖的国家这一事实本身并不能成为命令提供费用担保的正当理由。 37这一点将在后文述及。

仲裁被申请人申请仲裁费用担保的意图也应当考虑在内。如果被申请人申请仲裁担保是为了通过这一命令给申请人带来麻烦以阻止其对自己进行的索赔,则仲裁员更应当审慎考虑是否接纳这一申请。 38

在1996年仲裁法的提案中,第38条几乎没有对仲裁员如何行使发布仲裁费用担保命令进行说明或规制。该法案最初的内容规定,仲裁庭应以与司法程序相同的方式行使该权力,进而引入了《民事诉讼规则》第25.12-25.15条,还有《1985年公司法》(Companies Act 1985)第726条中的内容。1996年2月,DAC报告第364-370段中对这一处理方式提出了批评。理由有三:

(1)将该制度完全参照《民事诉讼规则》和《1985年公司法》就意味着仲裁员在实务中必须翻阅《最高法院规则》及白皮书中复杂的注释。这将会给仲裁及其参与者带来不便(very far from being "User-Friendly")。

(2)如果高等法院以居住地(Residence)为根据(on ground of)下达仲裁费用担保命令可能会令外国企业不再对英国法域感兴趣。

(3)1996年法第38条第3款对仲裁员权力范围所作的陈述及对于仲裁庭能否公正行使权力的担忧被夸大,因为该法第33条的公正原则以及异议机制对仲裁员的行为有着约束作用。

此外,Lord Wilberforce在上议院就法案的内容进行辩论时也表示,"天然的谨慎不太可能导致仲裁员在任何可以预见的情形下都舞弄这个奇妙的新玩具" 39。基于这些考虑,1996年仲裁法在颁布实施时,其第38条第3款取消了一部分原本对仲裁员作出此种命令时自由裁量权的限制。

2. 对仲裁员自由裁量权的限制

2.1 先例中确立的原则

在Wicketts and Sterndale v. Brine Builders先例40中可以明显看出,在没有申请和证据不足的情况下,仲裁员无权作出仲裁费用担保命令。该案所涉仲裁中,双方当事人均向对方提出索赔。仲裁中的被申请人要求为其反请求的费用提供担保,尽管最初遭到拒绝,但仲裁员在收到进一步的请求后发布了强制性指令,命令各方为对方各自的费用提供担保。且各方还需为仲裁员的未来的开支提供26,000英镑的担保。Seymour法官认为根据1996年法第24条将仲裁员的职务解除是合理的。理由有四:

(1)申请人并未在被申请人的反请求中寻求费用担保;

(2)没有证据表明申请人将在败诉后拒绝或无法支付仲裁费用;

(3)仲裁员要求双方均为其全部的预计开支提供担保,金额"明显不适当",因为这意味着双重担保;

(4)该命令不符合1996年法第41(5)条所规定的条件,因为在发出强制性指令前,需有初步指示,且该指示被违反。

2.2 仲裁员当审慎考虑仲裁费用担保命令对仲裁程序及当事人权利的影响

仲裁费用担保的目的在于保护被申请人(包括反请求的被申请人),而非将申请人拒之门外进而使之失去仲裁协议所提供的法律救济。这就要求仲裁庭应确保诉讼费用担保制度不应当不公平或不成比例地(Unfairly or Disproportionately)对申请人的权利形成阻滞。 41

在实践中,仲裁庭不应当要求申请人提供金额过高而导致申请人无法承担的金额的担保,因为这相当于撤销索赔,并可能违反比例原则。因为尽管申请人控制下可能并无资产,但是其可以请求第三方进行担保或贷款以满足仲裁庭公正、合理的决定 42,此时仲裁费用担保命令并不一定是压迫性(Oppressive)的,尽管它确实是一种负担。

2.3 居住地原则(Doctrine of Residence)

根据1996年法第38条第(3)款,仲裁员不得以申请人有以下情况为由行使其权利,要求提供费用担保:

通常居住于英国境外的个人,或;

根据应该域外国家法律成立或组件的公司或协会,或其管理和控制权行使于英国境外的公司或协会。

Lord Donaldson, 以及Lord Mustill在上议院就1996年法案进行辩论时表示,这一规定旨在令仲裁员于所有情形下均不得将居住地(Residence)作为作出仲裁费用担保命令的依据。 43这一改变的主要目的是限制仲裁员的权力,使其不会在国际仲裁中滥用仲裁费用担保制度,因为这将显著削弱伦敦作为国际仲裁中心的竞争力。 44这一规定也明确排除了Ken-Ren先例对仲裁员的影响。

在Somerset-Leeke v. Kay Trustees Ltd先例45中,衡平法法院也以居住地原则驳回了有关仲裁费用担保的上诉,因为在没有进一步的因素能够证明提供担保的合理性的情况下,单纯因为摩纳哥不是《布鲁塞尔公约》或《卢加诺公约》的缔约方而发出命令是歧视性的。此外,有充分证据证明Somerset-Leeke在摩纳哥拥有资产,并且他在该法域还拥有价值25万英镑的养老基金。

此外需要言明,由于英国脱离欧盟,相关法令及国际公约的调整上有诸多问题亟待解决,这时如果申请人居住地位于英国法法域外,且该命令无法依据《布鲁塞尔一号规约》(Brussels I Regulation, (EU) No. 1215/2012)和《卢加诺公约》(The New Lugano Convention)得到执行的时候,则应当另当别论,而非直接依照96年法和《民事诉讼规则》进行判定。

三、法院的权力

1996年法于第70条第6款规定,对于依据该法第67条(Substantive Jurisdiction,管辖权争议)、第68条(Serious Irregularity,严重违规)以及第69条(Appeal on Point of Law,对法律错误的上诉)提出的任何申请或上诉,均可以作出费用担保命令,并在命令没有得到遵守时驳回申请或上诉。

对于法院的自由裁量权,除与仲裁庭一样需要遵守居住地原则,以及1996年法和《民事诉讼规则》的规制外,并无其他成文的约束。至于法院行使该权力时所需要考量的因素,或检验是否应当作出费用担保命令时的基本标准是原告(或申请人)无法支付仲裁或诉讼费用的风险是否真实存在及其大小,以及申请人的识别。

关于法院识别申请人的例子,这方面的典型案例子是Gater Assets Ltd v. NAK Naftogaz Ukrainiy案46。在该案中,申请人已经获准执行俄联邦裁决,但被申请人试图撤销该命令,并在执行程序中刚申请了费用担保。Rix法官认为,质疑裁决执行的人应当被视为实质的申请人,且因此无权获得费用担保,故法院没有作出费用担保命令。

四、未按照命令提供担保的情形

1996年仲裁法第41条第5款规定,如果一方当事人没有提出充分的理由而不遵从仲裁庭的任何命令或指示,仲裁庭可作出具有同样效力的强制性命令,并规定仲裁庭认为适当的遵行时间。该法第6款规定,如果申请人未遵从仲裁庭的强制性命令提供仲裁担保,仲裁庭可作出裁决驳回其索赔。

依1996年法第41条第6款规定所作的驳回裁决在后续可能发生的诉讼中具有约束力 47,此外,这种强制力通常被认为是终局性的和绝对的。依1996年法第41条第5款规定所作的强制性命令并规定了遵守的时间,需在初步命令作出且申请人没有遵守这一情况发生以后,可见于前文提到的Wicketts and Sterndale v. Brine Builders先例。

如果当事人选择适用LMAA规则,那么仲裁员还可以在得到充分理由说明的情况下选择中止裁决。2021年LMAA规则第17条(c)款规定:

如果一方当事人未根据仲裁庭强制命令提供仲裁费用担保,仲裁庭在不损害仲裁法第41条第6款赋予权力的情况下,应有权依自己的判断在其认为合适的情况下中止该当事人的仲裁请求事项审理或中止其中一部分的请求事项审理。

在London Arbitration 20/05案48中,作为申请人的租家在提出索赔时严重地延宕了仲裁进程,仲裁庭想起发出了仲裁费用担保命令。由于申请人没有遵守该命令,仲裁庭中止了对该仲裁案件的审理。

但是法院则不同,为了减少其命令对程序的延宕,法院并不倾向于第一时间中止法院申请程序,而是"暂缓"(Pending),如果在规定时间内未提供担保,则驳回其申请。 49在法院发出费用担保命令后如未及时履行,则其申请将会被"暂缓",此时只需要提供担保即可解除该状态。

在仲裁中如果仲裁员已经发出"强制性命令",且申请人并未遵守,则仲裁员可以依据1996年法第41条第6款作出驳回的裁决。这比司法程序中的"暂缓"要严厉得多,因为这意味着申请人败诉,该裁决将被执行。此时申请人唯一的机会便是依据1996年法第68条向法院提出上诉,理由是裁决仓促(Precipitately)。

五、挑战仲裁费用担保命令的理由

1. 仲裁庭管辖权

在特殊情形下,申请人可以通过1996年法第67条质疑仲裁庭的管辖权来挑战仲裁费用担保命令,但须等到仲裁庭作出裁决之后。 50

2. 决定的公正性与合理性

由于1996年法对公正性的描述非常之宽泛,这导致了内容是否公正或正确与否难以通过简单的考察予以判断。另一方面,仲裁庭常以程序命令的形式发出费用担保命令,这类命令通常不会被视为裁决[51],这意味着1996年法第67条至第69条难以被援引以挑战仲裁费用担保命令。

在极端情况下,如果存在严重不公正的情形,并且仲裁庭在费用担保问题上的行动构成了第24条第1款(d)项意义上的未能(Refused or Failed)适当进行仲裁程序(Properly to Conduct the Proceedings),则可以依据1996年法第24条将仲裁员或整个仲裁庭罢免(Remove) 52至于后续问题,可以参照第27条解决。

3. 严重违规与法律错误

以这一理由挑战仲裁费用担保命令需要提供"严重不公"(Substantial Injustice)的明确证据。单纯的法律或事实"错误"构成严重违规行为,也不会令仲裁庭作出超出其管辖权的决定。 53

至于法律错误,只有在仲裁员关于费用担保的决定被载入一份说明理由的裁决书中的情况下,才可以根据第69条就法律错误提出上诉。 54

六、小结

英国1996年仲裁法下仲裁费用担保制度一定程度上减少了当事人滥用仲裁制度,但仍有完善的空间,甚至可能成为被申请人手中的武器,向申请人施压,从而造成另一方之不公正(Unfair)之情况。中国当事人越来越多地参与国际仲裁并选择伦敦作为纠纷解决地,对1996年法下仲裁费用担保制度应有更深入的了解,使自己免受这一制度工具的不利影响和保护自己的合法权益尤显重要。

Footnotes

1 London Scottish Benefit Society v. Chorley (1884) 13 Q.B. 872.

2 Essar Oilfi eld Services Ltd v Norscot Rig Management Pvt Ltd [2016] EWHC 2361 (Comm).

3 Arbitration Act 1996, Section 38 (3), "The tribunal may order a claimant to provide security for the costs of the arbitration."

4 Arbitration Act 1996, Section 41 (6), "If a claimant fails to comply with a peremptory order of the tribunal to provide security for costs, the tribunal may make an award dismissing his claim."

5 Mavani v Ralli Brothers Ltd [1973] 1 All ER 555 (QB).

6 [1990] 1 Lloyd's Rep. 369.

7 ibid, pp. 371, 374.

8 Arbitration Act 1950, Section 12 (1). "Unless a contrary intention is expressed therein, every arbitration agreement shall, where such a provision is applicable to the reference, be deemed to contain a provision that the parties to the reference, and all persons claiming through them respectively, shall, subject to any legal objection, submit to be examined by the arbitrator or umpire, on oath or affirmation, in relation to the matters in dispute, and shall, subject as aforesaid, produce before the arbitrator or umpire all documents within their possession or power respectively which may be required or called for, and do all other things which during the proceedings on the reference the arbitrator or umpire may require."

9 LCIA Arbitration Rules 2020, Article 25.2, "The Arbitral Tribunal shall have the power upon the application of a party, after giving all other parties a reasonable opportunity to respond to such application, to order any claiming, counterclaiming or cross-claiming party to provide or procure security for Legal Costs and Arbitration Costs by way of deposit or bank guarantee or in any other manner and upon such terms as the Arbitral Tribunal considers appropriate in the circumstances. Such terms may include the provision by the applicant of a cross-indemnity, itself secured in such manner as the Arbitral Tribunal considers appropriate, for any costs and losses incurred by such claimant, counterclaimant or cross-claimant in complying with the Arbitral Tribunal's order. Any amount payable under such cross-indemnity and any consequential relief may be decided by the Arbitral Tribunal by one or more awards in the arbitration. In the event that a claiming, counterclaiming or cross-claiming party does not comply with any order to provide security, the Arbitral Tribunal may stay that party's claims, counterclaims or cross-claims or dismiss them by an award."

10 [1995] 1 Lloyd's Rep. 87.

11 参见:杨大明,莫世杰,杨良宜:《仲裁法—从英国1996年仲裁法到国际商务仲裁》,法律出版社:2006年5月,第853页。

12 Arbitration Act 1950, Section 12 (6). "The High Court shall have, for the purpose of and in relation to a reference, the same power of making orders in respect of (a) security for costs; ......"

13 See: Robert Merkin KC, Arbitration Law, Informa, 2023, para. 14.66.

14 Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. v. Viafiel Compania Naviera S.A. [1981] 2 Lloyd's Rep. 498.

15 Hudson Strumpffabrik GmbH v. Bentley Engineering Co Ltd [1962] 2 Q.B. 587; Re Bjornstad and Ouse Shipping Co Ltd [1924] 2 K.B. 673.

16 (1984) Q.B. 291.

17 [1994] 2 Lloyd's Rep. 109.

18 [1987] 2 Lloyd's Rep. 445.另见于:Regia Autonoma de Electricitate Renel v. Gulf Petroleum International Ltd [1996] 1 Lloyd's Rep 67.

19 Arbitration Act 1996 Section 38 (3), The tribunal may order a claimant to provide security for the costs of the arbitration.

20 Arbitration Act 1996 Section 82 (1), "claimant", unless the context otherwise requires, includes a counterclaimant, and related expressions shall be construed accordingly.

21 The Civil Procedure Rules 1998, Rile 25.12, "Rule 20.3 provides for this Section of this Part to apply to [F2counterclaims or other additional claims]"

22 Samuel J Cohl & Co v. Eastern Mediterranean Maritime Ltd, The Silver Fir [1980] 1 Lloyd's Rep 371; Hitachi Shipbuilding & Engineering Co Ltd v. Viafiel Compania Naviera SA [1981] 2 Lloyd's Rep 498; Petromin SA v. Secnav Marine Ltd [1995] 1 Lloyd's Rep 603.

23 Taly NDC International NV v. Terra Nova Insurance Co Ltd [1986] 1 Lloyd's Rep 29.

24 [2008] EWHC 811 (Comm)

25 Clare Ambrose, etc, London Maritime Arbitration, 4th edition, Informa, 2017, pp.282.

26 Clare Ambrose, etc, London Maritime Arbitration, 4th edition, Informa, 2017, pp.276.

27 Mastermailer Stationery Ltd v. Sandison [2011] EWHC 4304 (Ch); Al-Koronky v. Time Life Entertainment Group Ltd [2006] EWCA Civ 1123.

28 Azov Shipping Co v. Baltic Shipping Co (No.2) [1999] 2 Lloyd's Rep 39.

29 [1999] 2 Lloyd's Rep. 39.

30 ibid.

31 Corfu Navigation Co v. Mobil Shipping Co Ltd , The Alpha [1991] 2 Lloyd's Rep 52.

32 Bestfort Developments LLP v Ras Al Khaimah Investment Authority [2016] EWCA Civ 1099.

33 Sarpd Oil International Ltd v Addax Energy SA [2016] EWCA Civ 120.

34 Sir Lindsay Parkinson & Co v Triplan [1973] QB 609 (CA); Mastermailer Stationery Ltd v Sandison [2011] EWHC 4304 (Ch).

35 [1990] 2 Lloyd's Rep. 27.

36 Fitzgerald v Williams [1996] 2 All ER 171; Bestfort Developments LLP v Ras Al Khaimah Investment Authority [2016] EWCA Civ 1099.

37 Nasser v United Bank of Kuwait [2001] EWCA Civ 556.

38 参见:杨大明,莫世杰,杨良宜:《仲裁法—从英国1996年仲裁法到国际商务仲裁》,法律出版社:2006年5月,第866页。另参:Keary Developments Ltd v. Tarmac Construction Ltd [1995] 3 All E.R. 534;

Sir Lindsay Parkinson & Co Ltd v. Triplan Ltd [1973] 2 All E.R. 273.

39 Natural caution is unlikely to result in the "wonderful new toy" given to arbitrators being played with on every conceivable occasion.

40 [2002] C.I.L.L. 1805.

41 Al-Koronky v Time Life Entertainment Group Ltd [2006] EWCA Civ 1123.

42 Flender Werft v Aegean Maritime Ltd [1990] 2 Lloyd's Rep 27; Mastermailer Stationery Ltd v Sandison [2011] EWHC 4304 (Ch).

43 DAC Supplementary Report, January 1997, para. 28.

44 DAC Report, para. 366.

45 [2003] EWHC 1243 (Ch)

46 [2007] 2 Lloyd's Rep 588.

47 Swallowfalls Ltd v Monaco Yachting & Technologies SAM [2015] EWHC 2013 (Comm).

48 (2005) 676 LMLN 3(2)

49 Azov Shipping Co v. Baltic Shipping Co [1999] 2 Lloyd's Rep 39.

50 Michael Wilson & Partners Limited v. Emmot [2008] EWHC 2684 (Comm).

51 Charles M Willie & Co (Shipping) Ltd v. Ocean Laser Shipping Ltd, The Smaro [1999] 1 Lloyd's Rep 225 (Comm); Michael Wilson & Partners Limited v. Emmot [2009] 1 Lloyd's Rep 162; Enterprise Insurance Co Plc v. U-Drive Solutions (Gibraltar) Ltd [2016] EWHC 1301 (QB).

52 Wicketts v. Brine Builders & Siederer [2002] C.I.L.L. 1805; Enterprise Insurance Co Plc v. U-Drive Solutions (Gibraltar) Ltd [2016] EWHC 1301 (QB).

53 Weldon Plant Ltd v. Commission for the New Towns [2000] BLR 496.

54 Enterprise Insurance Co Plc v. U-Drive Solutions (Gibraltar) Ltd [2016] EWHC 1301.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.