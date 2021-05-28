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投后管理之TMT行业：备战618！看直播电商商品合规

上一篇写到，TMT行业法律尽调阶段要注意个人信息保护。这一篇以近几年飞速发展的直播电商赛道为视角，解析TMT行业投后管理阶段要注意的合规要点。

根据商务部电子商务中心研究院预测，直播电商领域销售额今年将突破2万亿，这吸引了大量资本涌入这一赛道，也对 "直播电商"赛道的投后管理提出了高要求。

行业的爆发性成长往往伴随着许多问题，直播营销的商品质量良莠不齐是消费者反映比较集中的问题之一，还被列为上海市消费者权益保护委员会2020年消费投诉十大典型问题。本文作者已于2020年注册了抖音直播间来了解行业，并持续服务直播电商主营业务的客户们，在实践中也发现了选品的重要性。

相应的，国家陆续出台监管政策，以引导整个行业进入一个理性、有序发展的状态。

2021年3月18日，中国广告协会发布《网络直播营销选品规范》。

2021年5月1日起，国家市场监督管理总局制定出台的《网络交易监督管理办法》实施。

2021年5月25日起，国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局七部门联合发布的《网络直播营销管理办法（试行）》施行。

618大促前夕，正是天猫、京东、拼多多、抖音、快手等各大电商平台紧锣密鼓备战之时，直播是其重要营销渠道，本文梳理直播电商的最新法律法规，为方便直播电商从业者参考，将区分不同主体解析商品合规要点。

（一）网络交易平台经营者

网络交易平台经营者应当对平台内经营者及其发布的商品或者服务信息建立检查监控制度。

网络交易平台经营者发现平台内的商品或者服务信息有违反市场监督管理法律、法规、规章，损害国家利益和社会公共利益，违背公序良俗的，应当依法采取必要的处置措施，保存有关记录，并向平台住所地县级以上市场监督管理部门报告。

（二）网络交易经营者

网络交易经营者面临 商品质量和商品信息披露两方面的合规要求：

1. 销售的商品或者提供的服务应当符合保障人身、财产安全的要求和环境保护要求，不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易，损害国家利益和社会公共利益，违背公序良俗的商品或者服务。

2. 网络交易经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。通过网络社交、网络直播等网络服务开展网络交易活动的网络交易经营者，应当以显著方式展示商品或者服务及其实际经营主体、售后服务等信息，或者上述信息的链接标识。

（三）直播营销平台

首先，直播营销平台自身应当制定直播营销商品和服务负面目录，列明法律法规规定的禁止生产销售、禁止网络交易、禁止商业推销宣传以及不适宜以直播形式营销的商品和服务类别。

其次，直播营销平台应当与直播营销人员服务机构、直播间运营者签订协议，要求其规范直播营销人员招募、培训、管理流程，履行对直播营销内容、商品和服务的真实性、合法性审核义务。

（四）直播间运营者、直播营销人员

主播和机构一般从商家和商品两个层次进行 选品。

1. 商家资质

主播和机构应认真核对商家资质，对供应商的身份、地址、联系方式、行政许可、信用情况等信息进行核验，并且留存相关记录备查。

其中应重点审核以下内容：

（1）加盖公章的供应商营业执照复印件； （2）法律、法规对从事生产、加工、销售或者提供服务的主体需要取得行政许可的，应提交加盖公章的行政许可批准证书的复印件。

2. 商品品质

主播和机构不得推销法律、行政法规禁止生产、销售的商品，不得营销假冒伪劣或侵犯知识产权的商品。其推销的商品应符合法律法规对商品质量和使用安全的要求，符合使用性能、宣称采用标准、允诺等、符合保障人身与财产安全的要求。

具体审核要点如下：

（1）商品资质，属于市场准入审批的商品或者服务，需查验相应市场准入类批准证书。 （2）标签标识，涉及商品价格、商品名称、产地、生产者信息、性能、重要参数、规格、等级、生产日期、保质期等内容，需检查核对是否与商品资质资料的相关信息保持一致； （3）商品包装，需检查核对商品在正常的流通过程中受环境条件的影响是否会破损、损坏，商品包装上的宣传语应避免违法违规或与产品标识、说明书相矛盾等； （4）说明书，需检查核对宣传内容是否符合商品实际情况，与商品信息及资质资料的相关信息保持一致。 （5）涉及商标、专利、认证等证书以及代言人证明等用于确认产品实际情况的其他必要文件资料的，应认真进行核对。涉及他人名义形象的，需向权利方索要相关权利证明文件，必要时予以公示。

此外，鼓励主播和机构对拟选推销的商品进行试用体验，对商品原产地实地调研、审核商品原材料、考察商品生产流程，抽检商品送具有检测资质的第三方专业机构进行检测，以确保选品符合相关标准要求。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.