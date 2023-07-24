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Масштабные инфраструктурные проекты Китая, в рамках реализации программы «Один пояс - Один путь», сотрудничество в ключевых секторах, участие в ШОС — эти и другие факторы служат дальнейшему развитию торгово-экономических отношений стран СНГ с поднебесной, что в свою очередь делает еще более актуальным вопрос признания и исполнения решений иностранного арбитража на территории КНР.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Китай в 1987 присоединился к Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (далее - Нью-Йоркская конвенция).

При присоединении к Нью-Йоркской конвенции Китай сделал две оговорки.

Одна из них заключается в том, что НьюЙоркская конвенция применяется только к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории другого договаривающегося государства. Она известна как «оговорка взаимности». Другая так называемая «оговорка по коммерческим вопросам» заключается в том, что Нью-Йоркская конвенция должна распространяться только на те правоотношения, которые считаются коммерческими в соответствии с национальным законодательством КНР.

В данной статье мы не будем рассматривать перечень необходимых документов для признания и исполнения решения арбитража в КНР, поскольку национальное законодательство КНР, регулирующее вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, соответствует Нью-Йоркской конвенции с учетом двух вышеуказанных оговорок.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса КНР предусматривает, что в тех случаях, когда арбитражное решение иностранного арбитражного учреждения нуждается в признании и приведении в исполнение китайскими судами, заинтересованные стороны должны обращаться непосредственно в Народный суд по месту жительства ответчика или местонахождению имущества ответчика. Суд будет рассматривать этот вопрос в соответствии с международными договорами т.е. Нью-Йоркской конвенцией, двусторонними международными соглашениями и принципом взаимности.

В целях реализации положений Нью-Йоркской конвенции Верховный Народный Суд КНР (Supreme People's Court of China) в 1987 году издал Уведомление о приведении в исполнение Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, в котором разъясняются правила, применимые к Нью-Йоркской конвенции, включая юрисдикцию, сроки подачи заявок, стандарты обжалования для признания и приведения в исполнение и т.д.

В уведомлении 2008 года разъясняются обстоятельства, при которых китайские суды могут отказать в признании или приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Кроме того, Уведомление 2008 года также усиливает надзор Народных судов за признанием и приведением в исполнение иностранных арбитражных решений путем создания внутренней системы отчетности.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УТОЧНЕНИЯ ПРАВИЛ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В 1995 ГОДУ ВЕРХОВНЫЙ НАРОДНЫЙ СУД ВЫПУСТИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ НАРОДНОГО СУДА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ИНОСТРАННЫМ АРБИТРАЖЕМ, КОТОРОЕ БЫЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕСМОТРЕНО В 2008 ГОДУ (УВЕДОМЛЕНИЕ 2008 ГОДА).

В соответствии с этой системой отчетности, когда Народный суд склонен отказать в признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, он обязан представить доклад в вышестоящий Народный Суд апелляционной инстанции (People's High Court) для дальнейшего рассмотрения.

Если вышестоящий Народный суд также склоняется к мнению, что в признании должно быть отказано, дело должно быть передано в Верховный Народный Суд КНР для окончательного рассмотрения и разрешения, прежде чем может быть вынесен отказ в удовлетворении заявления о признании.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАРОДНЫЙ СУД ВПРАВЕ ТОЛЬКО ПРИЗНАТЬ ИНОСТРАННОЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ, ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ ИНОСТРАННОГО АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОЛЬКО ВЕРХОВНЫЙ НАРОДНЫЙ СУД КНР.

31 Декабря 2021 года Верховный Народный Суд КНР опубликовал резюме симпозиума Верховного Суда с разъяснениями по применению Нью-Йоркской конвенции. Ключевые разъяснения 2021 года касаются следующих вопросов:

Непроведение «переговоров до арбитражного разбирательства» не является процессуальным нарушением в соответствии со статьей V (1)(d) НьюЙоркской конвенции.

Если китайский суд уже постановил, что арбитражное соглашение между сторонами не заключено, ничтожно, недействительно или истекли сроки исковой давности, и признание и приведение в исполнение арбитражного решения будет противоречить вступившему в силу решению китайского суда, то китайский суд должен отказать в признании такого арбитражного решения, поскольку это является нарушением публичного порядка, как это предусмотрено в статье 5 пункта 2 (b) Нью-Йоркской конвенции.

Необходимо отметить, что резюме симпозиума лишь подтверждает предыдущую практику Народных китайских судов.

В деле 2018 года основанием для отказа китайского суда явился тот факт, что китайский суд подтвердил недействительность арбитражной оговорки.

Мнения китайских судов по делу 2018 года и делу 2008 года можно резюмировать следующим образом.

В деле 2018 года заинтересованные стороны подали заявление об арбитраже в иностранном государстве, даже когда китайский суд уже подтвердил недействительность арбитражного соглашения.

Соответственно, китайский суд постановил, что арбитражное решение нарушило публичный порядок Китая.

В деле 2008 года китайский суд постановил, что арбитражное решение содержало решения по вопросам, не вынесенным на рассмотрение в арбитраж, и, таким образом, одновременно нарушило публичный порядок Китая.

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