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江蘇省高級人民法院と江蘇省市場監督管理局が11月29日、共同で記者会見を行い、独占禁止・不正競争に関する違法や犯罪の典型的な事件10件を公表した。これらには、水道会社が地元の都市公共水道サービス市場での支配的な地位を濫用し、設計・工事業者を指定する事件、江蘇省のバイオテクノロジー企業が、米国の大手総合病院であるメイヨー・クリニック（Mayo Clinic）の登録商標と類似する標識をビジネス活動に使用し、「関連性がある」と消費者を誤認させる事件、連雲港市にある日本独資企業の営業秘密は元社員によって盗まれ、競合他社に売却された事件など、社会的に注目を集めた事件が含まれていた。

発表によると、2019年から2022年10月末まで、江蘇省の裁判所は 不正競争関連の事件を3068件受理し、2107件結審した。独占禁止関連の事件を13件受理し、5件結審した。江蘇市場監督管理部門は不正競争事件を2353件調査・処分し、事件総額が4億5300万元（1元は約19.6円）、科料の総額が2億6000万元に達する。独占禁止関連の事件を9件調査、処理し、科料は1億5100万元だった。

事件の類別を見ると、2021年に裁判所が受理した不正競争事件のうち、模倣事件と営業秘密事件の占める割合が最も大きく、それぞれ66%と18％に達している。

出所：中国保護知識産権網

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