最高人民法院举行新闻发布会，介绍了2018年以来人民法院反垄断和反不正当竞争审判工作情况。
2018年至2020年，全国法院共新收一、二审不正当竞争民事案件14736件，审结13946件，年均增幅达18%；新收一、二审垄断民事案件158件，审结189件（含旧存），年均审结超60件。
2008年至2020年，全国各级法院受理各类垄断民事案件共计897件，审结844件，年结案量从2008年的6件上升到2020年的107件，12年间增幅达到16.8倍。
反垄断和反不正当竞争典型案例目录
1. “优选锯”侵害技术秘密纠纷案
2.“必沃”技术秘密许可使用合同纠纷案
3. “爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案
4. “陆金所金融服务平台”不正当竞争纠纷案
5.“720浏览器”不正当竞争纠纷
6. “微信群控”不正当竞争纠纷案
7. 数推公司、谭某不正当竞争纠纷案
8.“供水公司”滥用市场支配地位纠纷案
9.“砖瓦协会”垄断纠纷案
10. 西斯威尔滥用市场支配地位纠纷案
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