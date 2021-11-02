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最高人民法院举行新闻发布会，介绍了2018年以来人民法院反垄断和反不正当竞争审判工作情况。

2018年至2020年，全国法院共新收一、二审不正当竞争民事案件14736件，审结13946件，年均增幅达18%；新收一、二审垄断民事案件158件，审结189件（含旧存），年均审结超60件。

2008年至2020年，全国各级法院受理各类垄断民事案件共计897件，审结844件，年结案量从2008年的6件上升到2020年的107件，12年间增幅达到16.8倍。

反垄断和反不正当竞争典型案例目录

1. “优选锯”侵害技术秘密纠纷案

2.“必沃”技术秘密许可使用合同纠纷案

3. “爱奇艺账号”不正当竞争纠纷案

4. “陆金所金融服务平台”不正当竞争纠纷案

5.“720浏览器”不正当竞争纠纷

6. “微信群控”不正当竞争纠纷案

7. 数推公司、谭某不正当竞争纠纷案

8.“供水公司”滥用市场支配地位纠纷案

9.“砖瓦协会”垄断纠纷案

10. 西斯威尔滥用市场支配地位纠纷案

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