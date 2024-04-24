ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

我们很高兴为您总结开曼群岛近期的法律和监管动态。

此外，我们还为开曼基金提供了一份交互式合规日历，列出了2024年值得关注的重要日期。

近期和即将出台的法律法规发展总结



开曼从英国和欧盟反洗钱名单中除名

正如去年年底将开曼群岛从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的"灰名单"中除名后所预期的那样，英国和欧盟都已将开曼群岛从各自的"高风险第三国"名单中除名，这些国家被认定在反洗钱/打击资助恐怖主义制度方面存在缺陷。从英国名单中除名已于 2024年1月8日生效，从欧盟名单中除名自2024年2月7日起生效。

英国财政部经济大臣指出，开曼群岛在改革其反洗钱/打击资助恐怖主义制度、加强其反洗钱防御措施和主管当局方面取得了重大进展。开曼群岛是目前世界上为数不多的符合或基本符合FATF所有40项建议的国家之一。

同样，欧盟在其相关的授权法规中承认，开曼群岛已经加强了其打击洗钱/打击资助恐怖主义制度的有效性，并解决了FATF针对该司法管辖区的行动计划中提出的所有建议要点。

欲了解更多信息，请参阅我们的简报：《开曼群岛从欧盟反洗钱名单中除名》及MoFS发布的新闻稿：《开曼群岛从英国高风险名单中除名》和《开曼群岛从欧盟反洗钱名单中除名》。

对开曼群岛实益拥有权透明度制度的预期修订

开曼群岛立法机构已批准《2024年实益拥有权透明度法案》（以下简称《BOT法案》），作为对开曼群岛实益拥有权制度的重述和巩固。整个2024年第一季度都在制定支持《BOT法案》的法规和指导说明。《BOT法案》预计将于2024年5月开始分阶段实施，计划于2024年底全面实施，并要求在2025年1月1日之前遵守（《BOT法案》规定下的）新实益拥有权制度。

我们将在法规和指引说明的细节最终确定后（进一步征求行业意见），提供有关具体行动的进一步更新信息，同时注意到，截至2024年3月15日，政府金融服务和商业部已经发布了《CSP技术指南》，以支持向新的（CSV文件）实益拥有权报告格式过渡，同时还发布了CSV文件示例，详细说明了所需的报告数据字段和报告（Excel）表样本。

尽管《BOT法案》尚未生效，但根据MoFS通报的实施时间表，所有开曼实体都应开始评估《BOT法案》将对其产生的影响，因为新制度将扩展到以前被排除在外的某些类型的实体（最值得注意的是，所有合伙企业、包括根据《证券投资业务法》或《虚拟资产（服务提供商）法》等监管法律在开曼群岛金融管理局注册的豁免有限合伙企业和实体。）《BOT法案》引入的另一项重大变化是取消了现行实益拥有权制度下的现有豁免，包括对根据《共同基金法》或《私募基金法》注册的基金的豁免。取而代之的是，注册基金将能够利用《BOT法案》中规定的"替代合规途径"。

有关这些变更的更多详细信息以及基金客户为遵守《BOT法案》而应采取的后续步骤，请参阅我们的简报：《开曼群岛实益拥有权透明度制度的预期修订》。

关于《豁免有限合伙法（修正案）》的咨询

MoFS已就拟议的《2024年豁免有限合伙法（修正案）》（以下简称 《ELP修正案》）向业界进行了咨询，旨在加强《豁免有限合伙法》（修订版）（以下简称 《ELP法》），使开曼群岛在国际市场上保持竞争优势，并确保《ELP法》继续为法律从业人员及其客户的利益发挥作用。

主要建议如下：

正如特拉华州法律所规定的那样，合并条款应扩展至豁免有限合伙（以下简称 ELP ）。该建议与《公司法》和《有限责任公司法》（以下简称 LLC ）分别适用于豁免公司和有限责任公司的方法一致。允许协议合并，无需法院批准

）。该建议与《公司法》和《有限责任公司法》（以下简称 ）分别适用于豁免公司和有限责任公司的方法一致。允许协议合并，无需法院批准 引入条文，准许豁免公司或有限责任公司转为ELP

有关普通合伙人性质和ELP财产所有权的若干澄清性条款

扩大《公司法》的适用范围，允许在开曼群岛大法院的监督下对ELP进行自愿清算

一旦《ELP修正案》公布，我们将提供进一步的更新。

《2024年《公司法（修正案）》

开曼群岛立法机构已批准《2024年公司法（修正案）》（以下简称 《公司法修正案》），该法生效后将为《公司法》的某些条款带来更大的灵活性。

《公司法修正案》的主要变化将允许采取现行《公司法》不允许的以下行动：

无需法院批准即可减少股本

没有股本的有限责任外国法人团体可以转移到开曼群岛

将开曼群岛豁免公司重新注册为普通居民公司

将 （i）开曼群岛LLC转换为豁免公司，以及 （ii）开曼群岛基金公司转换为豁免公司

欲了解更多信息，请参阅我们的客户简报：《2024年开曼群岛公司法（修正案）指南》。

《犯罪所得法（修正案）》

2023 年《犯罪所得法（修正案）》（以下简称 《POCA修正案》）的某些规定于 2024 年 1 月 31 日生效。这些规定涉及情报收集和调查领域的改革，并确保《犯罪所得法（修正案）》符合国际最佳做法。

根据《POCA修正案》，与《POCA》规定的可疑活动报告（ SAR）框架有关的某些其他条款已经出台，但尚未生效，这些条款规定，一旦向金融报告局（ FRA）提出可疑活动报告，必须征得 FRA的同意才能采取拟议行动。一旦 FRA 提供了有关拟议同意框架形式的进一步指导并确认了实施日期，我们将提供进一步的更新。

第 238 条条款评估的最新进展

《公司法》第238条条款规定了一种机制，股东可以对兼并和合并提出异议，并由开曼群岛大法院确定其股份的公允价值。有关塑造开曼群岛评估格局的近期关键决策和发展的讨论，以及对该领域投资者未来的展望，请参阅我们的客户简报：《第238条条款综述：开曼群岛评估的最新发展》。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.