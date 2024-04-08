开曼群岛是世界上最大、最具吸引力的离岸金融中心之一，这是有原因的。它不仅提供了一个稳定、税收中立的平台，还提供了完善的立法和司法体系、保密性、领先的银行业以及法律和金融专业服务和辅助服务。

由于高税收、复杂的金融法律以及不稳定的经济和政治等问题继续影响着在岸世界，开曼群岛作为建立私募股权、风险投资和房地产基金之地的魅力与日俱增。

为了帮助基金经理确定开曼群岛是否是其基金的正确选择，我们列出了在设立私募股权或风险投资基金时需要考虑的一些重要因素，并介绍了必要的文件和相关的法规。

关键考量因素

1. 应该采用什么基金结构？

开放式基金允许投资者定期赎回，对于具有流动性投资策略的基金（如对冲基金）来说是一个不错的选择，而封闭式基金则适合那些投资需要较长时间才到期的基金。

在封闭式基金中，投资者在基金清盘之前无法赎回或退出基金。封闭式基金还只接受在一定时期内认购的投资者，因此投资者的数量在认购截止日期结束时是固定的。由于投资者想知道他们的资金将被封闭多久，因此封闭式基金通常都有一个封闭期限。

2. 有限合伙

最受亚洲私募股权、风险投资和房地产基金青睐的开曼群岛工具是豁免有限合伙。《豁免有限合伙法》（ELPA）规管此类合伙企业的成立。若要依据ELPA注册此类合伙企业，则该合伙企业必须拥有一名普通合伙人和至少一名有限合伙人。普通合伙人通常注册为开曼群岛豁免公司。豁免有限合伙不具独立法人资格，普通合伙人负责管理该合伙实体。因此，与第三方的合同和其他文件由普通合伙人代表合伙企业签订。

根据ELPA，有一些具体要求适用于豁免有限合伙。这些要求包括至少一名普通合伙人必须在开曼群岛存在（可采取多种形式），并且在合伙企业破产时，普通合伙人对合伙企业的所有债务和义务承担责任。

值得注意的是，根据ELPA，有限合伙人的角色与普通合伙人的角色有很大的不同。有限合伙人是被动投资者，不得参与合伙企业的经营活动，否则将面临对合伙企业的债务和义务承担责任的风险。但是，

ELPA的"安全港"条款使有限合伙人能够承担与合伙企业有关的某些角色或开展某些活动，而不会危及其有限责任地位。例如，有限合伙人可以批准对合伙协议的修改，可以在普通合伙人、合伙企业或多个合伙人的董事会或委员会中任职或提名成员，或者向普通合伙人提供咨询或建议。

3. 豁免公司 / 独立投资组合公司

亚洲私募股权、风险投资和房地产基金的另一种结构选项（尽管不太常用）是豁免公司或独立投资组合公司（SPC）。根据开曼对SPC的立法，资产和负债被隔离在不同的池中。SPC的吸引力在于它可以在一种工具内实现这种分离，从而避免了为实现相同效果而组建单独公司时产生的费用。SPC可用于建立若干单个投资者投资组合，而建立此类投资组合的目的在于满足单个投资者的特定需求，同时无需向SPC中的其他投资者披露此类投资组合的详情。

在认购方面，SPC与有限合伙类似， 可在一定时期内接受认购。当需要进行投资或支付费用和开支时，SPC的董事将发出出资通知，并随后向投资者发行适当数量的、反映其出资价值的股份。

4. 有限责任公司

第三个选项是以有限责任公司（LLC）的形式设立私募股权或风险投资基金；LLC融合了公司的很多特征及合伙企业的灵活性。与合伙不同的是，LLC可由单个成员组建。成员获得LLC的一份权益，例如，代表一份利润和亏损、投票权和股息获得权。

法规

除了某些豁免外，根据开曼群岛《私募基金法》，封闭式基金构成私募基金，因此需要在开曼群岛金融管理局注册并受其监管。有关此流程的更多信息，请参阅我们的私募基金出版物。

根据开曼群岛《证券投资业务法》，普通合伙人无需获取牌照，但不得从事证券投资业务，除非作为普通合伙人，这样做是必要的，或者是其角色所无法避免的。合伙企业和普通合伙人必须在开曼群岛设有注册办事处，可由Conyers Client Services（康德明客户服务部）提供。

成立公司

Conyers Client Services将确保普通合伙人注册为开曼群岛豁免公司，基金设立、注册为豁免有限合伙。这通常可在向开曼注册处提交每份申请后48小时内完成。但是，由开曼注册处颁发的公司注册证书、普通合伙人章程大纲及细则以及合伙注册证书的副本可能需要长达7-10个工作日才能拿到，除非使用加急服务。

为了简化基金设立流程，基金将根据Conyers Client Services的标准有限合伙协议设立，协议由普通合伙人和担任初始有限合伙人的人员签订（一旦投资者有限合伙人加入，该人员通常会退出）。

基金文件

一般来说，基金可能需要以下文件：

有限合伙协议

有限合伙协议用以建立基金并规定其整体运作。Conyers Client Services的标准有限合伙协议会进行修改，以包含初始有限合伙人的退出，并体现就投资者有限合伙人的加入而增加的其他商业和运作条款。

有限合伙协议用以建立基金并规定其整体运作。Conyers Client Services的标准有限合伙协议会进行修改，以包含初始有限合伙人的退出，并体现就投资者有限合伙人的加入而增加的其他商业和运作条款。 认购协议

认购协议包含有关认购基金的有限合伙权益的详细信息，包括资本承诺和银行账户。

认购协议包含有关认购基金的有限合伙权益的详细信息，包括资本承诺和银行账户。 第9条声明

第9条声明包含ELPA要求的详细信息（例如普通合伙人及合伙企业的名称和注册办事处，以及合伙期限），并向开曼注册处备案。

第9条声明包含ELPA要求的详细信息（例如普通合伙人及合伙企业的名称和注册办事处，以及合伙期限），并向开曼注册处备案。 私募备忘录（PPM）

如果发布PPM，则PPM 需包含反映交易结构的所有重要商业和运作条款以及相关信息，包括披露基金的关键条款、适用的风险因素、任何潜在的投资项目以及管理团队的专业技能。

如果发布PPM，则PPM 需包含反映交易结构的所有重要商业和运作条款以及相关信息，包括披露基金的关键条款、适用的风险因素、任何潜在的投资项目以及管理团队的专业技能。 公司章程大纲及细则

这是Conyers Client Services的标准公司章程大纲及细则，适用于在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司。

这是Conyers Client Services的标准公司章程大纲及细则，适用于在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司。 启动决议

普通合伙人的董事通过了决议，决议包括审查和批准了修订过的、重新叙述的有限合伙协议及认购协议等。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.