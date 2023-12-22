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根据英国最高法院 2022 年底 Sequana1 的判决 ，新西兰最高法院在涉及 Mainzeal Property and Construction Limited2清算财产的长期案件中，对破产区公司董事所承担的义务问题进行了权衡及作出有力贡献。

当世界各地的董事们正努力应对各种宏观经济因素带来的困难和不确定时期时，这些决策为董事们应采取哪些保护自己及公司的方法提供了有用且及时的指导。

这可能意味着听取有关停止交易的建议，尝试签订重组支持协议或任命官员提供协助。在开曼群岛，新的重组支持官员制度提供了一个有用的体系，为董事提供休整期，以便在适当的情况下促进和实施可行的计划。

Mainzeal 的最新决定再次提醒大家，公司董事未能采纳建议和采取适当行动可能会导致严重后果。

Mainzeal 决定

Mainzeal 是一家领先的房地产开发和建筑公司，成立于 1987 年。从 2005 年起，该公司的资产负债表资不抵债。从 2009 年起，Mainzeal 开始面临重大索赔，最高法院称这些索赔对该公司的偿付能力" 构成重大风险"。2008 年至 2013 年期间，Mainzeal 是一家亏损企业，并在某些所谓的财务支持保证的基础上继续进行交易。

接管人于 2013 年 2 月 6 日指定，法院监督的清算于 2013 年 2 月 28 日开始。面对鲁莽的交易索赔，三名董事被告及其保险公司否认存在不当行为。

清算人在一审、上诉法院和最高法院均获得成功。最终，董事们被命令向 Mainzeal 遗产的资产贡献 3,980 万新西兰元（连同利息和成本）。

新西兰最高法院的完整判决请参见此处。

指导和要点

在之前的文章（此处）中，我们列出了 Sequana 决定的一些要点，并再次总结如下：

明确规定，在某些情况下，董事有义务考虑债权人的利益和/或按照债权人的利益行事。

董事知道该公司濒临破产或可能破产清算或管理，" 则董事对公司（即全体股东）负有信托责任的一般规则将被修改。"这就是考虑债权人利益的义务出现的时刻。

对债权人的利益义务包含在董事对公司的信托义务中，而不是直接对债权人承担的独立义务。

董事必须根据公司的财务状况平衡股东利益与债权人利益。

债权人的利益义务是合理的，前提是当公司进入破产区时，债权人的财务和其他利益变得至关重要。

根据新西兰最高法院在 Mainzeal 的最新指引，以下实际要点可能会添加到该列表中：

董事必须定期、持续地评估相关公司的财务状况。

如果董事受到其他控股利益相关者的阻止，董事可以以辞职威胁相关者或将公司清算作为实现必要变革的方法。

董事不能允许公司在资产负债表无力偿债的情况下继续营业，除非有明确证据表明有足够的支持。

法院将根据董事应知的信息对董事的行为进行客观评估。

尽早从信誉良好的顾问那里获取专家证据至关重要，应用于评估公司债权人的潜在风险。如果董事们采取谨慎和深思熟虑的措施来制定计划以避免进一步的损害，法院可能会更加宽容。

尽管英国最高法院和新西兰最高法院的裁决对开曼法院不具有约束力，但它们可能具有很强的说服力。忽视警告并不能缓解压力。根据专家的建议采取明智和主动的步骤，当事后分析董事的行为时，他们将不太可能受到批评和承担责任。

1 BTI 2014 LLC 诉 Sequana SA and others [2022 UKSC 25]

2 [2023] NZSC 113

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.