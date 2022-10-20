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以下简报概述了2022年第三季度基金客户可能感兴趣的开曼群岛法律和监管发展。我们很高兴地关注到，目前没有任何紧急或需要立即采取行动之必要情形。

最近的法律和监管发展摘要



开曼金融管理局（CIMA）发布经修订的开曼受监管基金注销登记监管程序新规

在与业界磋商后，开曼金管局（CIMA）发布了投资基金注销登记监管程序新规，主要针对受《共同基金法》（修订版）监管的开放式基金和根据《私募基金法》（修订版）注册的封闭式基金在基金的生命周期结束时或在其受监管状态发生变化的某些限定情况下的注销登记

新注销登记程序的主要变化与注销登记程序的时间以及取消将基金置于"牌照终止"（LUT）或"牌照清算中"（LUL）状态的选项有关。根据旧的程序，在基金的最后分配和审计之前，向CIMA提交注销登记的文件，并因此将基金置于LUT或LUL状态，在某些情况下，可以减少或免除CIMA下一年的基金注册年费。根据新的程序，基金必须完成并提交其最终审计（或寻求并获得CIMA的审计豁免），并保持良好的信誉（包括支付所有费用），才能提交注销登记的文件。

新程序适用于2022年8月17日或之后提出的任何新的注销登记申请。CIMA已经确认，任何之前根据旧程序提交LUT或LUL申请的基金仍然能够利用这些程序下的费用优惠，只要他们满足与其LUT或LUL身份相关的备案要求。欲了解更多信息，请阅读我们的简报。 CIMA发布经修订的开曼群岛受监管基金注销登记的监管程序新规

CIMA关于公司治理的咨询

CIMA已经向开曼群岛的私营部门协会发布了一份拟议的 "受监管实体的公司治理规则"（ 规则）和 "共同基金和私募基金的公司治理指导声明"（ SoG）的咨询草案，以征求行业反馈意见。《规则》和《指南》的目的是采用现有公司治理框架中的相关公司治理要素，并根据对国际标准的审查、司法管辖区的比较以及监管/监督需要进行必要的改进。

CIMA表示，"拟议的措施和随之而来的范围扩大预计不会给受监管实体带来任何不必要的负担，因为这些实体应该已经在实施一个适合其业务规模、复杂性、结构和风险状况的全面公司治理框架。必须指出的是，公司治理是金融实体健全和审慎的核心。此外，拟议的规则和SOG并没有从根本上偏离开曼群岛现行公司治理框架已经要求和/或指导的关键公司治理原则。"此外，CIMA还澄清说，尽管拟议的规则适用于所有受监管实体，但CIMA希望（并明确概述）受监管实体的既定公司治理框架应与其业务的规模、复杂性、结构和风险状况相对应。

奥杰与其他行业机构一起，正在向CIMA提供关于这些提案的意见，一旦该规则和SoG最终确定并公布，将向我们的客户发布进一步的简报，概述对开曼群岛受监管基金的影响（如有）。

您是否考虑过将您的基金名称作为商标来保护？

基金名称在成功注册为商标后，可能成为有价值的商业资产。一个常见的误解是，一旦基金实体成立，所有者就可以在金融服务方面独家使用基金名称，并阻止第三方使用相同的名称。

仅仅以特定的法定名称组建你的基金实体，并不能为您提供商标保护，也不应被视为表明该基金名称可作为商标使用和注册。第三方可能已经使用和/或注册了类似或相同的基金名称作为商标，这可能对你使用您所选择的基金名称以及您保护该名称的能力构成威胁。

你的基金名称将用于识别和区分您的基金并吸引投资者。没有商标保护就会有风险。如果您不寻求商标保护，则您对第三方的权利将受到限制。

关于注册基金名称作为商标的好处和程序的更多信息，请阅读我们的简报。 为什么需要将基金名称作为商标来保护？

英国海外实体登记册现已生效

英国的海外实体登记册于2022年8月1日生效。

某些拥有英国房产的海外实体（包括在开曼设立的法人，如持有英国房产的房产基金或私募基金，或开曼法律信托的受托人，如房产单位信托）将需要在英国公司注册，并提供关于实益拥有人的信息，即对该实体有重大影响或控制的任何个人或实体。自2022年2月28日以来进行过相关土地处置的实体也必须提供其在处置前的受益人信息。

该登记册是《2022年经济犯罪（透明度和执行）法》（经济犯罪法）的要求，旨在提高英国房地产所有权的透明度，并允许对可疑财富进行更有效的调查。

已经持有英国房产的实体应该知道，他们必须在六个月的过渡期内提交所需的信息，过渡期现在开始，一直持续到2023年1月底。

海外实体及其官员将负责提供用于登记的信息，并每年更新或确认不需要报告的变化。

不遵守《经济犯罪法》的要求是一种刑事犯罪，将影响一个实体处理英国房产的能力（尽管在有限情况下有一些例外）。

开曼群岛对其重组制度进行改革

开曼群岛的破产和重组行业迎来对该司法管辖区的重组制度期待已久的改革。该修正案于2022年8月31日开始生效。这些改革 最初于2021年公布，将促进困境公司的有效重组，使其利益相关者受益。

新的重组制度所带来的更大的可行性和灵活性，将使开曼群岛的公司能够为了其利益相关者的利益进行有效的重组，同时确保强有力的保护措施仍然存在，以使债权人和股东对重组过程充满信心。这也表明开曼群岛致力于发展和调整其立法制度，以满足大规模跨境重组安排的不断变化的需求。

欲了解更多信息，请阅读我们的简报。 开曼群岛迎来对重组制度的改革

有关上述任何事项的咨询，请联系您常用的奥杰律师或本简报中所列的任何联系人。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.