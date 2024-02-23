2024年1月12日，Kawaley法官根据公司法（2023年修订版）（下称" 公司法"）第224条下令Premier Life Settlement Fund SP（下称"该基金"，Aquam Funds SPC的独立投资组合）委任接管人。Kroll (Cayman) Limited的Samuel Cole及Mitchell Mansfield获委任为独立投资组合的联席接管人。

成立该基金旨在便利寿险及其他与死亡率相关产品的投资。康德明代表该基金的投资者（下称" 呈请人"）成功申请了收管令。

在呈请人委聘康德明之时，该基金的多名投资者已曾提交赎回股份的请求，但均未获偿还。大量投资者在该基金私募股权募集说明书（PPM）条款下的股份款项已遭拖欠超过一年。提交接管申请时，应付该基金投资者的赎回款项总额相当庞大。

根据公司法第224(1)(a)及(b)条的规定，若法院认为，独立投资组合的资产并不足以（或可能不足以）清偿其债权人的债权，则法院可就该独立投资组合下达收管令。根据该条例所下达的命令能达到公司法第224条第3款所载的目的。康德明代表呈请人成功申请了该基金的接管程序。

若能够证明案情足够紧急，于开曼群岛针对开曼群岛基金获得济助的时间还有可能短过3个月。

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