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所有新的开曼群岛金融机构都必须在2023年5月1日之前提交一次性《海外账户税收合规法案》和《共同申报准则》通知。

2023年的其他关键 《海外账户税收合规法案》/《共同申报准则》截止日期如下：

《海外账户税收合规法案》/《共同申报准则》注册（一次性通知）- 2023年4月30日

《共同申报准则》报告-2023年7月31日

《共同申报准则》归档声明-2023年7月31日

《海外账户税收合规法案》报告-2023年7月31日

《共同申报准则》合规表-2023年9月15日

开曼群岛国际税务合作部(DITC)表示，如果发现错误分类和违规行为（包括未在DITC注册），它将考虑采取适当的合规和执法行动，包括行政处罚和罚款。

《共同申报准则》2023年3月1.4版执行指南详细说明了实体和某些个人在《共同申报准则》制度方面的一些潜在罚款。

奥杰的公司和信托团队以及法律专家随时为您提供帮助。

奥杰的企业和信托服务

如果奥杰环球已聘请提供AEOI（《海外账户税收合规法案》/CRS）合规服务，相关的《海外账户税收合规法案》和《共同申报准则》报告将在各自的截止日期前完成并提交给DITC。

如果您在截止日期前完成和提交您的开曼群岛实体的《海外账户税收合规法案》和《共同申报准则》报告方面需要帮助，请联系奥杰环球专门的AEOI(《海外账户税收合规法案》/《共同申报准则》)合规团队成员。

奥杰法律服务

如果您需要有关任何此类事项的法律建议，奥杰的监管团队会定期就开曼群岛的AEOI（《海外账户税收合规法案》/CRS）合规性和执法事项提供建议。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.