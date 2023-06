Short News June 1,2023

Italy

Introduction of biometric identity card for EU family members

All family members of EU citizens residing in Italy will have to apply for a biometric foreigner's identity card, as the current paper ones will expire by 3 August 2023. Applications may be submitted at the post office or then at the police station.

Spain

Introduction of the "EU Blue Card"

The Spanish government has introduced the "EU Blue Card" as well as certain changes to work permits for highly skilled workers. Highly qualified workers who have level 1 of the Spanish education system and those with more than 3 years of work experience will receive a work permit valid for 3 years. Family members of "EU Blue Cards" will receive a residence permit as dependents within the framework of family reunification.

South Africa:

New law on central border control

To improve border control of the movement of persons and goods in South Africa, the South African government passed a corresponding law that provides for the introduction of a central border control point. In addition, short-term residents would receive a reference number for better visibility of their travel. The aim is to significantly improve the control of the movement of persons and goods in South Africa.

Kurznachrichten 1. Juni 2023

Italien

Einführung des biometrischen Ausweises für EU-Familienangehörige

Alle in Italien ansässige Familienangehörigen von EU-Bürgern müssen einen Antrag auf Ausstellung eines biometrischen Ausländerausweises stellen, da die aktuellen Ausweise in Papierform bis zum 3. August 2023 auslaufen. Die Anträge dürfen bei der Post oder bei der Polizei eingereicht werden.

Spanien

Einführung der «EU Blue Card»

Die spanische Regierung hat die «EU Blue Card» eingeführt sowie gewisse Änderungen für die Arbeitsbewilligung für hochqualifizierte Arbeitskräfte vorgenommen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte, die Level 1 des spanischen Ausbildungssystem vorweisen können, sowie jene mit über 3 Jahre Berufserfahrung erhalten eine Arbeitsbewilligung gültig für weitere 3 Jahre. Familienangehörige von «EU Blue Card» Inhabern, erhalten eine Aufenthaltsbewilligung als Unterhaltsberechtigte im Rahmen des Familiennachzugs.

Südafrika

Neues Gesetz zur zentralen Grenzkontrolle

Um eine bessere Grenzkontrolle des Personen- und Warenverkehrs in Südafrika zu gewährleisten, hatte die südafrikanische Regierung ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Welches die Einführung einer zentralen Grenzkontrollstelle vorsieht. Zusätzlich werden Kurzaufenthalter eine Referenznummer zur besseren Kontrolle erhalten. Damit möchte man die Kontrolle des Personen- und Warenverkehrs im Südafrika deutlich verbessern.





Best Practice

Mandatory job posting obligation

Since the Covid-19 crisis, the unemployment rate in Switzerland increased in 2021 and 2022, which is why the Swiss Federal Council had made additional types of occupations subject to the job posting requirement since 2022. Furthermore, the only criterion for (mandatory) job posting requirement is that the unemployment rate exceeds 5% in the respective sectors.

For 2023, there are significantly fewer occupational types subject to mandatory reporting. There are changes above all in the retail trade (retail trade employees, assistants, specialists) and in the hospitality sector with the occupations of service specialists, bartenders, and cooks, which are no longer subject to mandatory posting. In 2023, only 37 occupations are to be posted compared to 63 in the previous years of 2021 and 2022. The full list is available on the arbeit.swiss website, which also offers an online check platform (Check-Up 2023) for employers.

The last report from the State Secretariat for Economic Affairs SECO reported a successful course of the job posting obligation in 2022. Because the unemployment rate has decreased significantly, fewer jobseekers were recorded in principle. Despite this, 8,000 job seekers were placed thanks to the job posting requirement. Of a total of 581,000 jobs, 475,000, i.e. approx. 82%, were subject to compulsory registration/posting. Most of the jobs that had to be reported were in the construction sector, followed by industry and the hotel and restaurant sectors. The Regional Employment Office (RAV) was able to suggest a job seeker for almost every second job posting. RAV was able to send 52% of the placement proposals to the respective employers within one working day. The high number of job seeker placements results in an increase in the importance of the Job Room platform in the job search (https://www.job-room.ch/home/job-seeker).

In practice, the job posting obligation has the impact that employers can be sanctioned with fines in the event of a violation and are not granted a possible work permit. Regardless of whether the employer ultimately hires a Swiss national, a regular resident, an EU citizen, or a third-country national, the job must be registered with the RAV in case of occupations that are subject to posting (unemployment rate exceeds 5%). In the permit procedure for a third-country national, the obligation to post the job offer must be provided as proof as part of the search efforts to comply with the priority of nationals (national interest) following the Swiss Foreign Nationals and Integration Act.

Stellenmeldepflicht

Seit der Covid-19-Krise stieg die Arbeitslosenquote in den Jahren 2021 und 2022 in der Schweiz an, weshalb der Schweizer Bundesrat seit dem Jahr 2022 weitere Berufsarten der Stellenmeldepflicht unterstellt hatte. Weiterhin ist das einzige Kriterium für die Stellenmeldepflicht, die Überschreitung einer Arbeitslosenquote von 5% in den jeweiligen Branchen.

Für das Jahr 2023 fallen deutlich weniger meldepflichtige Berufsarten aus. Änderungen gibt es vor allem beim Detailhandel (Detailhandelsangestellte, -assistenten, -fachleute) und im Gastrobereich mit den Berufen Servicefachkräfte, Barkeeper und Köche, die nicht mehr meldepflichtig sind. Im Jahr 2023 sind nur noch 37 Berufsarten im Vergleich zu 63 in den Vorjahren 2021 und 2022 meldepflichtig. Die vollständige Liste ist auf der Webseite von arbeit.swiss abrufbar, die auch eine Online-Prüfungsplattform (Check-Up 2023) für Arbeitgeber anbietet.

Der letzte Bericht von Staatssekretariat für Wirtschaft SECO berichtete einen erfolgreichen Verlauf der Stellenmeldepflicht im Jahr 2022. Dadurch, dass die Arbeitslosenquote deutlich zurückgegangen ist, wurden grundsätzlich weniger Stellensuchende verzeichnet. Dennoch konnten 8000 Stellensuchende dank der Stellenmeldepflicht vermittelt werden. Von insgesamt 581 000 Stellen waren es 475 000 Stellen, d.h. ca. 82 % waren meldepflichtig. Die meisten meldepflichtigen Stellen weist die Baubranche auf, gefolgt von der Industrie und dem Gastgewerbe. Bei fast jeder zweiten Stellenmeldung konnte die Regionale Arbeitsvermittlungsbehörde (RAV) einen Stellensuchenden vorschlagen. Das RAV konnte an die jeweiligen Arbeitgeber 52 % der Vermittlungsvorschläge innerhalb eines Arbeitstages senden. Die hohe Quote der Vermittlung von Stellensuchenden gewinnt an Bedeutung für die Job-Room Plattform (https://www.job-room.ch/home/job-seeker).

In der Praxis wirkt sich die Stellenmeldepflicht insofern aus, dass Arbeitgeber bei einem Verstoss mit Bussen sanktioniert werden können und eine allfällige Arbeitsbewilligung nicht erteilt bekommen. Unabhängig davon, ob der Arbeitsgeber schlussendlich einen Schweizer, regelmässigen Aufenthalter, EU-Bürger oder Drittstaatsangehörigen anstellen wird, bei meldepflichtigen Berufen ist die Stelle frühzeitig beim RAV zu melden. Im Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen ist die Stellenmeldepflicht im Rahmen der Suchbemühungen zwecks Einhaltung des Inländervorrangs gemäss Schweizerischen Ausländer- und Integrationsgesetzes, als Nachweis zu erbringen.

