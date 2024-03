ARTICLE

À partir du 1er septembre 2024, les permis de travail post-diplôme ne seront plus délivrés aux étudiants diplômés de programmes offerts dans le cadre de partenariats publics-privés. Dans les semaines à venir, les conjoints de la plupart des étudiants internationaux à l'exception de ceux qui sont inscrits aux programmes de maîtrise et de doctorat, ainsi qu'à des programmes professionnels spécifiques tels que la médecine et le droit ne seront plus éligibles aux permis de travail ouverts. Puis, la plupart des étudiants devront joindre à leur demande de permis d'études une lettre d'attestation délivrée par la province ou le territoire où ils ont l'intention d'étudier.

