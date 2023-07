ARTICLE

Diejenigen, die kein Besuchervisum für die Einreise nach Kanada benötigen, können ihre Arbeitserlaubnis für unternehmensinterne Versetzungen an einem kanadischen Einreisehafen (d. h. an einem der internationalen Flughäfen Kanadas oder an einer Landgrenze zwischen Kanada und den USA) beantragen. Für diejenigen, die ein Besuchervisum für die Einreise nach Kanada benötigen, wird die Arbeitserlaubnis in der Regel online beantragt. Die Antragsteller sollten bedenken, dass ihre Arbeitserlaubnis nur bis zum Ablaufdatum ihres Reisepasses ausgestellt wird.

Angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums in Kanada und der Tatsache, dass die Einwanderung nach wie vor ein zentrales Anliegen der kanadischen Regierung ist, könnten ausländische Unternehmer ihre Geschäftstätigkeit im Land ausweiten wollen. Unternehmen, die erwägen, ein Unternehmen in Kanada zu gründen, sollten die Beantragung einer Arbeitserlaubnis für unternehmensinterne Versetzungen gemäß den Bestimmungen zur Einwanderung und zum Flüchtlingsschutz (Immigration and Refugee Protection Regulations) in Betracht ziehen, um sich selbst, leitende Angestellte oder andere hochspezialisierte Mitarbeiter des ausländischen Unternehmens (außerhalb Kanadas) an das entsprechende kanadische Unternehmen zu versetzen.

