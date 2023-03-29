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Kanada hükümeti, 18 Mart 2023'te yaptığı açıklama ile, geçen ay Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen kişilere yönelik oluşturulan yeni düzenlemeleri duyurdu.

29 Mart 2023'te yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

Depremden etkilenen bölgelerden yapılan vize ve kalıcı oturma izni başvurularına öncelik verilecek. Bunun yanı sıra, Kanada vatandaşı veya oturma izni sahibi kişilerin yakın aile üyelerinin turist vizesi başvurularında öncelik sağlanacak.

Kanada'da geçici olarak ikamet eden Türkiye ve Suriye vatandaşları, açık çalışma izni başvurusunda bulunabilecek. Ayrıca, bu kişiler geçici vize kategorileri arasında geçiş yapabilecekler (örneğin, şu anda Kanada'da turist olarak bulunan bir kişi çalışma izni ile işçi statüsüne sahip olabilecek).

Kanada'da kalış sürelerini uzatmak isteyen ziyaretçi, çalışma veya öğrenci izni sahiplerinden işlem ücreti alınmayacak.

Bazı başvuru sahiplerinin depremler nedeniyle pasaport veya seyahat belgelerini kaybetmiş olma ihtimali göz önüne alınarak, Kanada oturma izni başvurusunda bulunan kişilerde pasaport veya seyahat belgesine sahip olmaları şartı aranmayacak.

Kanada vatandaşı veya oturma izni sahibi olan kişilerden geçici pasaport, geçerliliği sınırlı olan pasaport, acil durum seyahat belgesi, vatandaşlık sertifikası ve oturma izni seyahat belgesi başvurularından işlem ücreti alınmayacak.

Özel tedbirler 25 Eylül 2023'te sona erecek. Programlarla ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu yeni düzenlemeden nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin. Green and Spiegel olarak, İngilizce'nin yanı sıra Türkçe de danışmanlık hizmeti sağlayabiliyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.