Une soudaine vague de froid arctique survient, et les tuyaux éclatent dans votre maison : le plombier est débordé et ne peut pas se déplacer avant des jours. Le couvreur que vous avez engagé il y a deux étés a pris sa retraite et ne connait pas de remplaçant disponible pour nettoyer les tuiles de votre toit couvertes de mousse. Voici quelques exemples précis des difficultés qui résultent de la pénurie massive de travailleurs qualifiés au Canada.

Selon un rapport publié en 2022 par la Banque Royale du Canada intitulé "Powering Up: Preparing Canada's skilled trades for a post-pandemic economy", la main-d'Suvre canadienne connaîtra un déficit de 10 000 travailleurs dans 56 métiers spécialisés (dit du Sceau rouge) reconnus à l'échelle nationale au cours des cinq prochaines années - une pénurie qui pourrait être décuplée si l'on y ajoute 250 métiers réglementés par les provinces.

Ces statistiques inquiétantes se traduisent par un impact direct sur les Canadiens, notamment sur le coût de la vie. Logiquement, le manque de travailleurs qualifiés (tels que les électriciens, maçons etc.) conduit les coûts de construction et d'entretien des logements à la hausse. Si l'on ajoute à cela l'augmentation du coût de la main-d'Suvre, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement et une économie qui se remet des effets de la COVID-19, il est évident que les Canadiens auront besoin d'un afflux immédiat de nouvelles personnes investies dans les métiers spécialisés pour remédier à la crise.

À l'heure actuelle, les effets de cette pénurie ne feront que s'accentuer, car de nombreux travailleurs qualifiés prennent leur retraite, sans qu'ils ne passent la main de manière adéquate aux nouveaux apprentis. Dans un communiqué de presse datant de 2022, Emploi et Développement social Canada a estimé qu'environ 700 000 travailleurs qualifiés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, créant ainsi un besoin toujours croissant de recruter et de former des milliers de nouveaux travailleurs.

Le Gouvernement fédéral canadien a reconnu la pénurie de travailleurs qualifiés et a lancé une campagne publicitaire multiplateforme pour "promouvoir les métiers spécialisés comme un excellent choix de carrière pour les jeunes et les jeunes adultes", car il reconnaît qu'il faudra embaucher environ 75 000 nouveaux apprentis par an au cours des cinq prochaines années pour répondre à la demande de compagnons qualifiés dans les métiers du Sceau rouge.

À l'échelle provinciale, le Canada fait des progrès pour remédier à la pénurie, tel qu'en témoigne l'Alberta qui modernise son cadre de travail pour les métiers spécialisés en promulguant la Skilled Trades and Apprenticeship Education Act en juin 2021. Cette nouvelle loi est la plus importante mise à jour de la législation sur les métiers et l'apprentissage depuis 30 ans et élimine les obstacles à l'entrée dans les métiers. L'Ontario a lancé Skilled Trades Ontario, un organisme de la Couronne qui fait la promotion des métiers spécialisés, élabore les dernières normes en matière de formation et de programmes d'études et offre une expérience conviviale et simplifiée aux travailleurs.

Bien que ces programmes visent à résoudre le problème de la pénurie au niveau national, l'immigration de travailleurs qualifiés au Canada peut également contribuer à atténuer immédiatement la pénurie ressentie par les Canadiens. Le Canada a ouvert un programme coopératif spécifique aux travailleurs de métiers spécialisés, ce qui permet à un participant d'obtenir un permis d'études pour étudier un métier spécialisé dans un institut d'apprentissage désigné au Canada. De plus, ce dernier aura un accès immédiat au marché du travail canadien des métiers spécialisés. Une fois inscrit dans l'établissement, le participant sera formé avec une expérience professionnelle à temps plein dans l'industrie des métiers spécialisés et gagnera un revenu de 26 000 à 35 000 CAD sur 41 semaines. Ce programme offre une voie accélérée vers un permis de travail canadien et un statut de résident permanent canadien pour le candidat et les membres de sa famille à sa charge, si les conditions supplémentaires de langue et de résidence sont remplies.

Le programme coopératif se présente comme une opportunité unique pour les personnes souhaitant gagner un revenu au Canada et travailler au Canada dans le domaine des métiers spécialisés. En tant que tel, Harvey Law Group prévoit que ce programme pourra soulager la pénurie de travailleurs au Canada. Des avocats de confiance seront en mesure de vous conseiller sur les options les plus adaptées à votre situation et à vos objectifs.

