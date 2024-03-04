2023 年 11 月，BC 省最高法院的一位法官发布命令，宣布一份未签署的遗嘱有效，尽管这份遗嘱未签署，但法官认为该遗嘱代表了死者的遗嘱意愿。

2022 年 4 月 16 日，詹姆斯·克里斯托弗·索尔兹伯里（" 索尔兹伯里先生"）去世，留下妻子希迪·索尔兹伯里（" 索尔兹伯里夫人"）和五个孩子。索尔兹伯里先生和夫人各自持有一家控股公司 50% 的普通股，该控股公司又拥有一家运营公司，该公司拥有并经营不列颠哥伦比亚省麦肯齐附近的粉雪王山度假村（Powder King Mountain Resort）。 据称，该滑雪场的雪质是加拿大所有滑雪场中最好的。

本案的结果表明，当死者即将但尚未订立符合严格法律要求的遗嘱时，法院现在拥有补救权力。过去，遗嘱必须采用书面形式，并由立遗嘱人在两名或两名以上见证人同时在场的情况下在遗嘱最后一页签字，并由这些见证人签字，才能生效。如果一份明确表示死者遗嘱意愿的文件不符合这些技术要求，那么它在法律上是无效的。这常常导致不幸和不公平的结果。

然而，随着 2014 年 3 月《遗嘱遗产和继承法》（" WESA"）的出台，法院现在拥有补救权力来纠正可能导致遗嘱无效的问题。根据第 58 条，法院可以"命令遗嘱或文件上的记录或文件或文字或标记完全有效，就好像"它是妥善签署的遗嘱一样。为了取得这样的命令，您必须在概然性权衡的基础上证明： (1) 被称为遗嘱的文件是真实的；(2) 包含立遗嘱人在关键时刻完整、最终、确定的意图。你可以想象，每个案件实际上都是不同的，但法院考虑的因素包括"文件"是否由死者撰写、在哪里发现、使用的语言以及它是否合理并与死者意图的其他证据一致。

在索尔兹伯里先生的案件中，他早在 2021 年和 2022 年初就向他的律师发出了指示，该律师准备了主要和次要遗嘱（后者是为了处理索尔兹伯里先生在其公司中的股份的处置），将他的所有资产留给索尔兹伯里夫人。不幸的是，由于索尔兹伯里先生的健康状况迅速恶化，他在签署遗嘱之前就去世了。

索尔兹伯里夫人向BC省最高法院提交申请书，要求根据 WESA 第 58 条宣布未签署的主要遗嘱和次要遗嘱均有效。索尔兹伯里夫人辩称，在索尔兹伯里先生与律师的所有沟通中，他在准备遗嘱方面的指示是一致的。尽管未签署，遗嘱代表了他的遗嘱意愿。 法院同意并于 2023 年 11 月 6 日宣布，根据索尔兹伯里夫人的申请书，两份未签署的遗嘱均有效。此后，粉雪王山度假村一直挂牌出售，要价仅为 7,495,000 加元。

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