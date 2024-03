ARTICLE

[225] Il est clair en droit que le directeur était tenu de consulter le TNG au sujet de tout droit ancestral susceptible d'être affecté par la modification de 2019. En outre, il aurait dû adopter une approche souple et ne pas conclure la consultation pour prendre une décision à la hâte. La loi est également claire sur le fait que le TNG était tenu de présenter son droit à la non-dégradation en tant que droit autochtone revendiqué et de présenter des preuves à l'appui, et ce, le plus tôt possible au cours du processus de consultation. [Traduction]

La modification se rapporte à un permis pour une mine de cuivre et de molybdène exploitée par Gibraltar Mines Ltd (« Gibraltar »). Gibraltar a demandé une modification de son permis de manière à pouvoir augmenter le volume des effluents miniers qu'elle rejette dans le fleuve Fraser (également connu sous le nom de ʔElhdaqox) à partir de son installation de stockage des résidus. Les niveaux d'eau dans l'installation de stockage des résidus de la mine avaient augmenté, et des efforts continus avaient été déployés pour s'assurer que le volume d'eau ne posait aucun risque important de déversement non contrôlé dans le fleuve Fraser.

