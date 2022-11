ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Cette décision fait suite à la décision Waksdale v. Swegon North America Inc, 2020 ONCA 391, dans laquelle la Cour d'appel a confirmé que les clauses relatives à la cessation d'emploi doivent être interprétées dans leur ensemble et qu'une clause de cessation d'emploi sans motif valable conforme à la loi peut être rendue inexécutoire en raison d'une clause de cessation d'emploi pour motif valable contraire à la loi dans le contrat de travail. En l'espèce, la Cour est allée encore plus loin en concluant que les clauses de pénalité invalides rendaient inexécutoire le contrat de travail en entier, y compris la clause de cessation d'emploi qui respectait pourtant la loi.

La demanderesse a travaillé pendant cette période de six mois et son emploi a pris fin le 30 avril 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie de la COVID-19, elle n'a pas été en mesure de trouver d'emploi en 2020 et 2021.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

$55,000 Punitive And Moral Damages Award Underscores Importance Of Proper Termination Practices McMillan LLP The Ontario Superior Court issued a stern warning to employers on the consequences of failing to treat employees fairly when terminating employment. In Pohl v Hudson's Bay Company, 2022 ONSC 5230...

Two Words Too Many? Drafting Termination Provisions In An Employment Contract Is Delicate Work Field LLP A recent decision from the Alberta Court of Appeal offers a good reminder of the care employers need to take when drafting termination provisions.

Court Finds That Non-compliant Conflict Of Interest And Confidentiality Provisions Invalidate Termination Clause Gowling WLG The defendant employers, Dr. David Slavkin and Dr. Melvyn Kellner, were oral surgeons.

Governance Issues Involving Contractors And Employees Miller Thomson LLP A recent Alberta case highlights the governance issues boards can find themselves facing when overseeing their employees and contractors, and the tricky distinction between independent contractors and employees.

Employment Essentials November 2022: Top 10 Recent Developments In Employment Law Gowling WLG A month and even a week can be a long time in politics. In our latest Employment Essentials article, we share our top picks of the recent employment law developments...