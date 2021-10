ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Cette décision rappelle l'obligation d'un employé de prendre des mesures concrètes pour atténuer dans la mesure du possible son préjudice découlant d'un congédiement injustifié. Il convient donc que les employeurs demandent aux employés de fournir les preuves pouvant étayer la prise de mesures de mitigation, par exemple une liste des emplois recherchés et postulés ainsi que des renseignements précis sur tout suivi effectué ou toute démarche supplémentaire accomplie au-delà de l'envoi d'une candidature en ligne. Comme l'illustre cette affaire, les dommages-intérêts peuvent être réduits si l'employeur est en mesure d'établir que l'employé n'a pas pris de mesures raisonnables et proactives pour atténuer son préjudice.

L'employé réclamait une indemnité tenant lieu de préavis de 24 mois en raison de son âge, de son poste, du nombre d'années de service et des circonstances entourant la pandémie de la COVID-19. Il prétendait qu'il devait être traité comme un employé de niveau cadre étant donné ses fonctions, qui comprenaient la réalisation d'audits, l'encadrement du personnel, l'établissement de budgets et la participation aux processus d'embauche. L'employeur, quant à lui, affirmait que la participation de l'employé aux processus d'embauche et à l'encadrement était simplement une manifestation de la culture de la société, mais que l'employé ne supervisait directement aucun autre membre du personnel. La juge a déterminé que l'employé occupait un poste de représentant principal et qu'il avait droit à une indemnité de préavis de 20 mois compte tenu des facteurs pertinents, tels que l'âge et le nombre d'années de service.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

"Proud" Employee Awarded Half A Year Of Notice And Aggravated Damages After Just Two Months Of Work Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers Shahram Younesi knew something was not right when he walked into a meeting and his managers were standing up. They proceeded to terminate his employment after just two months of work.

Be Careful What You Say: Discharge For Bad Faith Accusations Against Supervisor Upheld Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers In Teck Coal Ltd. v. United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, Local 7884 (Lybacki Grievance), [2021] B.C.C.A.A.A. No. 114 (Glass)..

Mandatory Vaccinations In The Workplace: Considerations For Employers Miller Thomson LLP Over the past two months, governments across the country have begun implementing various vaccination measures in an effort to curb rising COVID-19 case numbers.

Court Upholds Just Cause Termination Of Long Service, 75-Year Old Employee Due To Dishonesty And Breach Of Fiduciary Duty CCPartners Just cause terminations are often referred to as "capital punishment" in the Employment and Labour Law world.

Vacation In Ontario: 10 Things Employers Need To Know McCarthy Tétrault LLP To assist provincially-regulated employers in Ontario, we have compiled a list of the ten statutory vacation requirements employers must meet to comply with Ontario's Employment Standards Act, 2000.