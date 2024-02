ARTICLE

Cette décision renforce ainsi le droit des parties expropriées à une indemnité juste et intégrale en plus de rappeler le principe fondamental voulant que l'expropriant doit agir avec équité et diligence afin de minimiser les dommages causés à la partie expropriée.

Rappelons que dans le présent dossier, l'expropriant avait attendu, sans raison valable, 40 mois après la date d'évaluation fixée à la date de publication de l'avis d'expropriation pour prendre possession du lot de DSA et verser une indemnité provisionnelle. Les juges du Tribunal administratif du Québec (TAQ) avaient alors accordé à Développements St-Antoine une indemnité de plus de 22 300 000 $ afin de la compenser notamment pour la perte d'appréciation de la valeur de son immeuble entre la date d'évaluation et la date de versement de l'indemnité provisionnelle.

