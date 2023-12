ARTICLE

Les coûts de la justice et les délais entraînés par les procédures judiciaires sont intimement liés au cadre procédural dans lequel les parties et leurs avocats évoluent selon ce qui est dicté par le Code de procédure civile. Or, la sophistication des dossiers et le fait que les procédures étaient mal adaptées aux affaires de moindre ampleur ont entraîné un phénomène de désaffection des justiciables qui choisissent souvent de renoncer à leurs recours pour des sommes plus petites par crainte que le fait d'intenter des procédures pour de petits montants pourrait entraîner des coûts proportionnellement démesurés.

Le dernier changement majeur concerne le déroulement de l'instance. En somme, dans les dossiers visés par les nouvelles mesures législatives, il n'y aura plus de protocole de l'instance à convenir, lequel prévoit, selon les règles générales de la procédure judiciaire, les étapes que les parties auront à franchir sur une période habituelle de six mois en vue de mettre le dossier en état et pouvoir ensuite requérir une date de procès. Pour les affaires de moins de 100 000$, les parties devront néanmoins respecter certains délais, qui sont toutefois beaucoup plus courts.

