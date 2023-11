ARTICLE

La Cour d'appel analyse ensuite la portée de l'article en cause et conclut, au terme d'un processus d'interprétation, qu'il vise à déterminer l'imputation des paiements ainsi que le moment de transfert de la propriété au consommateur. La Cour d'appel conclut donc que l'article 148 Lpc ne prohibe pas la reprise d'un bien à capital négatif, et que la valeur de cette reprise, devant apparaître au contrat, impliquera nécessairement que le prix payé par le consommateur sera plus élevé que le prix annoncé du véhicule sans enfreindre la loi.

En appel, les appelantes soulèvent que la question de droit portant sur l'interprétation de l'article 148 Lpc devait obtenir une réponse et que la Cour supérieure avait jugé ultra petita en traitant des articles 219 et 228 Lpc qui n'étaient plus en cause. Les appelantes soutenaient que cette erreur avait influencé l'analyse de la Cour supérieure en lien avec l'application de l'article 224 c) Lpc, qui interdit au commerçant d'exiger pour un bien un prix supérieur à celui annoncé, alors que la seule distinction dans le prix des véhicules automobiles découlait en l'espèce du capital négatif du véhicule d'échange, ce qui avait fait l'objet d'une admission par les demandeurs en appel.

La cour se penche ensuite sur l'analyse de la deuxième cause d'action, sans tenir compte du retrait, par les demandeurs, des arguments portant sur les articles 219 et 228 Lpc. La cour expose que les allégations des demandeurs à savoir qu'ils ont signé des contrats comportant des informations inexactes, ou qu'ils ne furent pas informés du montant refinancé et des frais de crédit doivent être tenues pour avérées, et permettent de conclure que les mentions aux contrats signés pourraient ne pas respecter les prescriptions relatives aux pratiques de commerce prévues à la Lpc. La cour conclut donc à la présence d'une cause défendable à cet égard.

Le 19 avril 2023, dans l'affaire Banque de Montréal c. Chevrette , la Cour d'appel a rendu un arrêt d'intérêt concernant la portée de l'article 148 de la Loi sur la protection du consommateur 1 (la « Lpc») et le calcul de valeur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament dans le contexte d'une action collective entreprise par des consommateurs à l'encontre de deux institutions financières (les « institutions financières »), d'un fabricant et de distributeurs de véhicules automobiles (les « distributeurs») (ensemble, les « appelantes ») afférente à la valeur du véhicule faisant l'objet d'un tel contrat et la considération de la valeur d'un autre véhicule remis en échange aux fins de sa conclusion.

