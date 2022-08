ARTICLE

« […] la divulgation de la communication risque-t-elle de nuire à l'objectif qui sous-tend le secret professionnel – soit de permettre aux avocats et à leurs clients d'échanger librement et ouvertement des renseignements et des conseils de manière à ce que les clients puissent connaître leurs droits et obligations véritables et agir en conséquence? »

Dans son analyse, la Cour a indiqué que, dans sa formulation la plus simple, pour qu'un document soit protégé par le secret professionnel de l'avocat, il « doit être une communication entre un avocat et son client qui comporte la recherche ou la prestation de conseils juridiques et qui est censée être confidentielle ». On retrouve dans ce passage les trois éléments essentiels pour qu'une communication soit protégée, à savoir qu'elle : 1) a lieu entre un avocat et son client; 2) comporte la recherche ou la prestation de conseils juridiques; 3) est censée être confidentielle.

En réponse à la revendication de privilège, le ministre a demandé, entre autres, des détails concernant l'auteur et les destinataires du modèle-maître et si des copies avaient été faites. Il est possible que ces questions aient été posées dans le but de déterminer si le secret professionnel a été levé ou compromis. Un aspect important du secret professionnel est le fait que la communication se limite à l'avocat et à son client, sauf dans certains cas bien précis.

Dans l'affaire Canada (Revenu national) c. BMO Nesbitt Burns Inc. instruite en 2022, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a sollicité une ordonnance, en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) [la « Loi »], en vue d'obliger BMO Nesbitt Burns Inc. (la « défenderesse ») à se conformer à sa demande de renseignements. Au cœur du litige se trouvait, entre autres, un document appelé le « modèle-maître de tarification sommaire » (le « modèle-maître ») que la défenderesse a produit avec l'apport de ses avocats en se fondant sur deux mémoires juridiques. En réponse à la demande formulée, la défenderesse a fourni une copie du modèle-maître contenant des passages caviardés qu'elle prétendait être assujettis au secret professionnel de l'avocat. La revendication de privilège reposait principalement sur le fait que les conseils juridiques traduits en calculs dans le modèle-maître seraient révélés si ces calculs étaient dévoilés. Il s'agit là d'un argument convaincant, s'il est étayé par les faits. Le ministre a soutenu que le modèle-maître est un « document opérationnel » qui, en tant que produit final ou incidence opérationnelle des conseils juridiques, ne reprend pas « strictement l'avis juridique fourni » à la défenderesse. Dans l'abstrait, il est difficile de voir comment le produit final des conseils juridiques ne révèle pas l'avis proprement dit ou ne dévoile pas, à tout le moins, les visées du client. La Cour a cité comme exemple le passage suivant de l'arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Canada (Commissaire à l'information) pour expliquer que le produit final des conseils juridiques ne reprend pas nécessairement l'avis fourni :

