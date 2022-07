Les délais applicables à toute procédure, qu'elle soit de nature criminelle, civile ou administrative, entraînent des conséquences non négligeables pour tous les acteurs d'un système de justice, et principalement pour les personnes (civiles ou morales) faisant l'objet de ces procédures.

L'état du droit au Canada est clair quant à ce qui constitue un délai raisonnable en matière civile1 et criminelle2. Depuis l'arrêt Jordan rendu par la Cour suprême en 2016, lequel établit des plafonds stricts en droit criminel pour déterminer si un accusé est jugé dans un délai raisonnable, il était permis de s'interroger sur l'applicabilité de ces plafonds aux dossiers de nature administrative dont l'impact peut, notamment lorsque des sanctions administratives sont applicables, s'avérer très important dans la vie d'un individu.

Néanmoins, les tribunaux administratifs et de révision judiciaire ont continué, même depuis l'arrêt Jordan, à appliquer les principes découlant de l'arrêt Blencoe3, rendu en 2000 par la Cour suprême. Cet arrêt établit une série de critères visant à déterminer si un délai est déraisonnable au point de mener à un arrêt des procédures devant une instance administrative et permet de n'envisager qu'une petite proportion de dossiers se prêtant à cette sanction.

La Cour confirme désormais expressément la validité des principes découlant de Blencoe avec l'arrêt Abrametz4, tout en clarifiant le cadre d'analyse requis afin de déterminer si un délai est excessif au point de constituer un abus permettant de mettre fin aux procédures.

En décembre 2012, le Barreau de la Saskatchewan (le « Barreau ») entame une enquête de vérification sur M. Abrametz. La conduite reprochée à celui-ci concerne des transactions problématiques. L'enquête vise à déterminer si ces opérations ont été effectuées à des fins d'évasion fiscale.

Un comité d'audition est nommé en octobre 2015. Ce comité déclare M. Abrametz coupable de quatre chefs d'accusation de conduite indigne d'un avocat. Dans sa décision rendue en janvier 2019, il ordonne la radiation de M. Abrametz. Après avoir été reconnu coupable, M. Abrametz demande un arrêt des procédures au motif que le temps pris pour mener la procédure à terme constitue un abus de procédure. La demande est rejetée par le comité d'audition en novembre 2018.

M. Abrametz interjette alors appel des décisions devant la Cour d'appel de la Saskatchewan, et ce, tant sur le volet de sa conduite professionnelle que sur l'arrêt des procédures. La Cour d'appel détermine que le retard de plus de 32 mois qu'elle attribue au Barreau constitue un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures.

Le Barreau interjette ensuite appel de la décision à la Cour suprême, donnant ainsi une occasion de clarifier le test applicable aux délais administratifs.

A. La doctrine de l'abus de procédure

Le fondement de la doctrine de l'abus de procédure est d'empêcher que les procédures du tribunal soient utilisées abusivement et de manière injuste envers une partie5. On cherche ainsi à protéger l'intégrité du processus décisionnel6. En contexte administratif, cette doctrine se rattache à l'équité procédurale, c'est-à-dire aux obligations procédurales qui incombent à un organisme administratif. L'abus des procédures peut notamment découler d'un délai excessif dans la conduite de celles-ci.

B. L'analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure

D'abord, tout en reconnaissant la nécessité que les instances administratives procèdent avec célérité, la majorité écarte néanmoins la possibilité d'imposer une approche analogue à celle de l'arrêt Jordan, selon laquelle un délai excessif est présumé préjudiciable.

La majorité établit plutôt une analyse en trois étapes pour déterminer si un délai dans un processus administratif constitue un abus de procédure :

1. Le délai doit être excessif : Les juges majoritaires proposent trois facteurs à examiner à cette étape, soit a) la nature et l'objet des procédures; b) la longueur et les causes du délai; et c) la complexité des faits de l'affaire et des questions en litige7.

a) La nature et l'objet des procédures : Les procédures administratives couvrent divers sujets qui varient en complexité et en importance. Dans le cas de procédure disciplinaire (comme en l'espèce), l'objet des procédures est la réglementation d'une activité professionnelle afin d'assurer la protection et la confiance du public. Un délai qui nuirait à cette confiance serait ainsi préjudiciable aux membres des organismes professionnels, aux personnes plaignantes et au public8. b) La longueur et les causes du délai : Afin de déterminer la longueur d'un délai, le point de départ « est le moment où entrent en jeu les obligations du décideur administratif ainsi que l'intérêt du public et des parties à un processus »9. Le point final est le moment où la décision a été rendue et la procédure est terminée. Les causes et le contexte du délai doivent également être pris en compte. Les délais attribuables à l'administré ne peuvent être comptés dans l'analyse d'un abus de procédure, tout comme la renonciation implicite ou explicite à un délai10. c) La complexité des faits, de l'affaire et des questions en litige : Plus une affaire est complexe, plus le délai pour rendre une décision peut être long. Par exemple, des allégations d'inconduite sexuelle peuvent entraîner des enquêtes parallèles à la fois longues et complexes. La majorité souligne donc l'importance de la complexité du dossier dans l'analyse des délais. Cela dit, un organisme administratif ne peut, en soi, justifier un délai excessif en invoquant le volume élevé de documents d'un dossier11.

2. Le délai doit lui-même avoir causé un préjudice important : L'écoulement du temps à lui seul ne suffit pas pour conclure à un délai déraisonnable en droit administratif. Ce n'est que lorsque le délai est au détriment de la partie touchée qu'un tribunal conclura à un abus de procédure12. On s'intéresse au préjudice causé par le délai excessif et non au préjudice causé par les procédures. Les juges majoritaires précisent toutefois que le préjudice causé à une personne par l'enquête ou les procédures dont elle fait l'objet peut être exacerbé par un délai excessif13.

3. Le tribunal doit procéder à une évaluation finale pour déterminer si l'abus de procédure a été établi : Lorsque les deux premières conditions sont réunies, le tribunal doit se demander « si le délai est manifestement injuste envers la partie aux procédures ou s'il déconsidère d'une autre manière l'administration de la justice »14.La majorité ne précise toutefois pas dans quels cas un délai est manifestement injuste ou déconsidère l'administration de la justice, ce qui laisse une porte ouverte à des débats.