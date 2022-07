ARTICLE

En vertu des articles 18, 49 et 577 du C.p.c., lorsque les dossiers ont les mêmes faits, les mêmes objets et les mêmes parties, le ou la juge du dossier québécois peut néanmoins exercer sa discrétion et suspendre le dossier québécois si l'intérêt des membres du groupe proposé et la saine administration de la justice le justifient.

Les défenderesses ont aussi argumenté une demande de suspension basée sur les critères du forum non conveniens, qui constitue une demande de déclination de compétence au profit d'un tribunal étranger, et non pas une demande de suspension. L'article 3135 C.c.Q. prévoit que bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige. À ce titre, l'arrêt Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp. 5 de la Cour suprême du Canada énonce les critères dont il faut tenir compte, tout en précisant qu'aucun n'est déterminant en soi. S'il ne se dégage pas une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence.

