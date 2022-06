ARTICLE

Nous suivrons de près l'impact de la Loi 96 et surveillerons attentivement la réaction des entreprises et des tribunaux. Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur la façon dont ces changements affecteront votre entreprise et sur le meilleur moyen de vous préparer à l'entrée en vigueur de ces diverses dispositions, nous sommes là pour vous aider.

La Loi 96 vise à promouvoir davantage l'utilisation de la langue française et à réitérer la reconnaissance formelle du français comme seule langue officielle au Québec. Elle clarifie et renforce les mesures présentement en vigueur par le biais de laCharte de la langue française(la «Charte») 1 , introduit de nouvelles exigences et restrictions, et renforce le rôle de l'Office québécois de la langue française (l'« Office »), l'organisme gouvernemental chargé de veiller au respect de laCharte.

