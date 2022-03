ARTICLE

En appel, Revenu Québec a cherché à remettre en cause cette conclusion en adoptant une position déclinée en plusieurs arguments connexes : selon l'agence, la Cour devait en faire abstraction des aspects de l'entente confiés en sous-traitance à IPPL, de sorte que seul le volet location subsisterait. Un des arguments mis de l'avant par Revenu Québec à cette fin était celui de la « doctrine of merger » de common law, ou confusion, qui découle de la règle prohibant la conclusion de contrat avec soi-même et qui éteint les obligations lorsqu'il y a réunion des qualités de débiteur et de créancier dans une même personne. La Cour d'appel a convenu avec la société contribuable que ce principe ne pouvait servir à annuler certains aspects d'un contrat les uns contre les autres pour ensuite attribuer une nouvelle qualification au reliquat.

Les « Operating and Services Agreements » étant régis par le droit du Nouveau-Brunswick, le juge Gatien Fournier a conclu, au procès, que les éléments essentiels du contrat de location en vertu de la common law, soit la jouissance paisible et la possession exclusive, n'étaient pas présents en l'espèce. Il était plutôt d'avis que les obligations prévues aux contrats en cause, et l'intention des parties en les concluant, dépassaient largement le cadre de la location.

Dans le cadre de l'appel, Revenu Québec remettait en cause la planification de consolidation interne de pertes entre la société contribuable et certaines entités liées. En bref, la consolidation des pertes s'opérait au moyen d'un transfert à Irving Pulp and Paper Limited (IPPL), une société du même groupe, de pièces d'équipement antipollution ensuite intégrées à son usine. En transférant la propriété de l'équipement au sein du groupe d'entités liées, la société contribuable, une entreprise profitable, était en mesure de réclamer des déductions pour amortissement du coût en capital de cet équipement, tandis que le revenu récupéré était réalisé par une société affiliée ayant subi des pertes. Alors que l'équipement appartenait à la société contribuable, celle-ci fournissait à IPPL des services de contrôle de la pollution à l'aune des normes applicables, en plus de lui confier en sous-traitance certains aspects du fonctionnement de l'équipement, le tout conformément aux « Operating and Services Agreements » intervenus entre les parties.

