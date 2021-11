ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

3. Art. 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, R.L.R.Q. c. C.-48.1, r. 6 et à l'article 59.2 du Code des professions, R.L.R.Q. c. C.-26.

Le Conseil a déclaré l'intimé coupable de cette infraction. Il mentionne qu'en plaidant coupable à une accusation de voie de fait, l'intimé a reconnu sa culpabilité face à une infraction criminelle et qu'il devait donc en faire part à son ordre professionnel, et ce, non seulement dans sa déclaration obligatoire mais également en vertu de l'article 59.3 du Code des professions.

Il a prétendu qu'à la date de la signature de la DAO, il n'avait pas été « déclaré coupable ». Il a soutenu qu'à ce moment, le procès-verbal du dossier criminel faisait état d'un plaidoyer de culpabilité et non d'une déclaration de culpabilité et que la sentence n'avait pas encore été imposée. Dans son analyse sur la culpabilité, le Conseil se prononce ainsi quant à cet argument :

Voici un résumé des faits de cette affaire. En janvier 2020, l'intimé plaidait coupable à une infraction criminelle de voie de fait simple, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 2 . Quelques mois plus tard, en mars 2020, dans sa déclaration annuelle obligatoire, à la question « J'ai été déclaré coupable d'une infraction criminelle au Canada », il répondait « Non ». Or, à ce moment, sa peine n'avait toujours pas été rendue. Celle-ci l'a été en juin 2020, soit postérieurement à la complétion et signature de sa déclaration annuelle obligatoire (ci-après, DAO ).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Litigation, Mediation & Arbitration from Canada

Does The Duty Of Good Faith Create An Obligation To Agree To Extensions Of A Closing Date? Fogler, Rubinoff LLP Since 2014, the Supreme Court has released a trilogy of cases finding and expanding on the duty of good faith in contractual performance.

Always Read Before You Sign: When A Contract Is Clear, Courts Will Not Look Past The Written Words Pallett Valo LLP It goes without saying that contracts should always be read before they are signed, as a written contract creates a legal instrument which binds the parties who execute it.

Court Of Appeal Summaries (November 8-12, 2021) Blaney McMurtry LLP Following are this week's summaries of the Court of Appeal for Ontario for the week of November 8, 2021.

Halting Vexatious Litigants In Their Tracks Field LLP Many regulators have to deal with vexatious litigants. Some complainants or registrants commence baseless legal proceedings against the regulator if they disagree with its decisions.

$1.2-million Substantial Indemnity Costs Order Is Cautionary Tale For Class Counsel Osler, Hoskin & Harcourt LLP Class counsel who pursue unmeritorious claims or who unduly complicate proceedings may face significant costs consequences, including costs on a substantial indemnity basis.