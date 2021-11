ARTICLE

Dans l'étude de la demande de mise sous scellés, la Cour de la C.-B. a reconnu que des renseignements commerciaux pouvaient mettre en jeu des intérêts en matière de vie privée et soulever un intérêt public important. La Cour de la C.-B., appliquant l'analyse de l'arrêt Sherman (Succession), a estimé que l'intérêt au secret des affaires en cause, puisqu'il était propre à la banque, ne soulevait aucun intérêt public important dans la foulée. Selon la Cour de la C.-B, même si l'intérêt de la banque à protéger la confidentialité de ses documents internes pouvait être qualifié d'intérêt public important, rien n'indiquait que cet intérêt était sérieusement menacé par la publication des documents puisque certains d'entre eux avaient déjà été résumés dans les procédures et étaient lourdement caviardés. Plus particulièrement, la Cour de la C.-B. a affirmé qu'elle s'attendait au caviardage de l'identité et des coordonnées des représentants de la banque mentionnées dans les documents conformément à un « protocole médiatique » préalablement établi dans le cadre de l'instance.

Dans l'arrêt Sherman (Succession) c. Donovan publié le 11 juin 2021, la Cour suprême du Canada a précisé le test de common law applicable aux ordonnances de mise sous scellés dans les affaires civiles et, en particulier, a reconnu la vie privée comme un intérêt public important qui pourrait justifier une mise sous scellés. Le présent billet expose le raisonnement qui a mené à la décision de la Cour suprême et examine également plusieurs ordonnances prononcées ultérieurement par les tribunaux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, qui ont appliqué le test de common law amélioré de la décision Sherman (Succession) à des contextes commerciaux.

