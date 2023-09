ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Du point de vue du consommateur, en plus des risques de se retrouver avec un produit de piètre qualité, il ne faut pas non plus négliger le fait que l'achat de produits contrefaits finance bien souvent des activités illicites liées au crime organisé et au terrorisme. De plus, ces produits sont souvent fabriqués sans égards aux conditions de travail des gens qui les fabriquent, ni à l'environnement.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Canada

US Court Decides There Is No Copyright In AI-Generated Works – What About Canada? Cassels On August 18, 2023, the US District Court for the District of Columbia released a landmark decision on the copyrightability of AI-generated works. The Court confirmed that human authorship is necessary...

Sniff, Kleenex Is Snuffed Out Of Canada Lenczner Slaght LLP On August 25, 2023, Canadians were advised that KLEENEX was blowing out of town and would no longer be available in Canada.

CIPO Fees To Increase On January 1, 2024 - Time To Act Now Dale & Lessmann LLP Canada has amended its Patent Rules and CIPO will increase most of its fees significantly on January 1, 2024. Most fees will increase by more than 30%...

Choosing A Strong Trademark – Spectrum Of Distinctiveness Pallett Valo LLP When considering a possible trademark for your business, product or service, the strongest trademarks are highly distinctive trademarks that distinguish your business, product or service from others in the marketplace.

Patenting Chemical AI - Legal Issues & Emerging Opportunities (Podcast) Bereskin & Parr LLP This informative podcast breaks down the key developments of AI in chemistry and explores the nuances of intellectual property in the field of Chemical AI.