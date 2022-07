ARTICLE

Pour l'affichage public extérieur en particulier, certaines modifications nécessiteront des investissements importants pour assurer la conformité, et auront pour effet de réduire la visibilité des marques. À compter du 1ᵉʳ juin 2025, les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français devront être accompagnées d'un libellé en français (p. ex., des termes génériques ou un slogan) nettement prédominant. Cela signifie que la marque de commerce devra être 50 % plus petite que le libellé en français qui l'accompagnera.

Il y a toujours eu une exception permettant d'utiliser des marques de commerce dans n'importe quelle langue, qu'elles soient déposées ou non. Le projet de loi 96 restreint cette exception, qui s'appliquera désormais seulement aux marques de commerce déposées. Ainsi, les marques de commerce dans une langue autre que le français qui n'auront pas été déposées au moment de l'entrée en vigueur des modifications devront être traduites en français. La traduction française devra être aussi évidente (pour l'emballage et l'étiquetage) ou nettement prédominante (pour l'affichage public et la publicité). Cela aura des répercussions négatives importantes.

